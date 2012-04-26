26日盘前分析：节前区间震荡概率大

在经历周二的大幅波动行情後，周三A股继续震荡上行。“金融改革”相关概念股继续保持强势，地产板块也大幅拉升，带领沪综指再度回到2400点关口上方。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在经历周二的大幅波动行情後，周三A股继续震荡上行。“金融改革”相关概念股继续保持强势，地产板块也大幅拉升，带领沪综指再度回到2400点关口上方。

从技术层面分析，大盘在2400点上方套牢盘以及短线获利盘压力仍比较大，短线市场调整仍不充分，後市沪综指在2400点附近区间震荡的概率较大。

笔者认为，两市题材股活跃，有利於提升市场人气，结构性行情或将延续，不过随着行情连续反弹，二级市场已积累了不少获利筹码，随着A股逼近前高，压力已经陡然增大。

从外围市场看，美国股市周三上涨，苹果大涨提振Nasdaq指数录得年内单日最大升幅，而美联储主席伯南克称在有需要时将采取更多举措的讲话令市场宽慰。欧洲方面，欧洲股市周三连续第二日收涨，受助于一波强劲的企业业绩，但波动性仍高，且投资人押注经济疲弱及欧债危机将拖累股市再度走低。

操作上，笔者坚持前期观点，近一段时间内A股市场还将继续保持震荡格局，但後期走势需谨慎，尤其那些参与短线炒作的投资者要注意规避获利盘出逃带来的风险，寻找又有政策扶持又有估值优势的品种是目前最好的操作策略。

消息面，华泰柏瑞、嘉实的两只沪深300ETF发行进入最後的高潮期。业内人士根据相关渠道数据预测，两只ETF合计首募规模有望达300亿元。基金成立後，有望在5月中上旬集中建仓。

知情人士透露，截至25日，华泰柏瑞沪深300ETF认购额已达百亿元，嘉实沪深300ETF募集情况符合公司预期。按惯例，ETF发行通常在认购期最後一天放量。华泰柏瑞沪深300ETF将於26日下午收盘时结束首募，嘉实沪深300ETF将於27日结束募集。

业内人士认为，300亿元规模仍可能是保守估计，两只沪深300ETF的发行有望打破近两年基金发行市场的低迷状态，为市场带来较大规模新增资金。

另外，证监会有关部门负责人25日对记者表示，上交所和深交所已起草中小企业私募债试点办法，正在履行报批手续。消息人士同日透露，该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求。中小企业私募债发行期限为1年以上，发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍。（完）

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