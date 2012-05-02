2日盘前分析：政策组合拳 A股五月开门红

五一小长假期间，证监会先後发四大政策呵护市场。多数投资者认为，这些重大制度的连续出台，意味着资本市场的大变革时代即将来临，而A股新牛市的开端也有望启动。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

五一小长假期间，证监会先後发四大政策呵护市场。多数投资者认为，这些重大制度的连续出台，意味着资本市场的大变革时代即将来临，而A股新牛市的开端也有望启动。

笔者认为，管理层五一假期间针对A股市场出台的组合拳，对整个市场制度的完善都具有里程碑意义，不仅对股市长期形成利好，而且对节後市场会形成正面支持作用，是强烈的政策做多信号。

其中，交易经手费的下调意在鼓励投资者参与市场，调整後，沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087?双向收取，这有效地了降低了投资者的交易成本，而且力度很大。

从历史上看，以印花税下调为例，下调交易印花税对A股短期走势的影响相对明显。据统计，在过去的7次印花税下调中，1991年10月、1999年6月和2005年1月的3次下调，不仅带来了A股短期的“井喷”行情，还造就了A股的阶段性牛市行情。多数投资者据此认为，A股赢取5月“开门红”可期。

美国股市周二收高，道指收在逾四年的最高水平，因美国4月制造业扩张速度较预期快，缓和了对经济复苏放缓的忧虑。

宏观数据方面，中国4月官方PMI为53.3%，比上月上升0.2个百分点，连续第五个月回升，至一年新高，显示经济增长继续趋稳向好。但新订单指数回落表明需求仍低迷，或拖慢经济进一步回升步伐。

操作上，对於热炒的题材股要及时了结，诸如金融改革等题材股近期涨幅太大，回调压力很大；同时回避没有业绩支撑的垃圾股。

消息面，根据沪深证券交易所和中国证券登记结算公司4月30日相关通知，A股交易相关收费标准将降低，总体降幅为25%，调整後的收费标准将於6月1日实施。证监会有关负责人表示，此次降低A股交易相关收费，预计年度总额约30亿元，将明显降低市场交易成本，减轻投资者负担，有利於资本市场持续健康发展。（完）

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