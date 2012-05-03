3日盘前分析：大盘有望挑战2478点

小长假期间，管理层接连出台制度改革措施，由於政策发力，5月A股首个交易日迎来开门红，两市均以跳空高开的中阳线报收，成交量较上一交易日大幅放大。盘中呈现小盘股搭台权重股唱戏的强势格局，煤飞色舞再现眼前，二八现象初显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

小长假期间，管理层接连出台制度改革措施，由於政策发力，5月A股首个交易日迎来开门红，两市均以跳空高开的中阳线报收，成交量较上一交易日大幅放大。盘中呈现小盘股搭台权重股唱戏的强势格局，煤飞色舞再现眼前，二八现象初显。

从外围市场看，美国股市周三收盘涨跌互现，标普500指数和道指小幅收跌，因数据显示4月民间就业人口增幅为七个月来最低，引发市场忧虑周五将公布的非农就业报告也将令投资者失望。

从技术层面看，目前市场处於强势格局中，随着股指进入年内成交密集区，能否突破2478点的前期高点，仍要关注後市量能能否持续放大。

笔者认为，市场在政策鼓励下信心增强，蓝筹股有望继续向好，指数震荡上行态势不变。目前在政策底已然明确的背景下，压制股指上行的关键因素就是延续下行趋势的经济基本面。虽然经济依然未摆脱震荡下行的趋势，但经济下行所引发的系统性下跌风险已极小。

总的来说，政策刺激短期效应还是较为明显的，尽管宏观经济仍处於下行趋势中，但是未来政策导向愈加清晰，这对於A股後市走向起到指导性作用。不过，随着政策面的明朗，後市投资者应将更多注意力转移到基本面上，不可盲目乐观。

消息面，中国外汇交易中心的数据显示，2日人民币对美元汇率中间价报6.2670，较前一交易日升值117基点，首次升破6.27，并连续第三个交易日创出2005年汇改以来新高。分析人士表示，人民币汇率4月末以来持续表现强势，短期内有望继续创新高。

另外，理财资金入市的预期持续发酵。接近监管层的人士日前向记者表示，推动理财资金入市是一个长期课题。理财入市资金应分层次，监管机构可能会设置一定的门槛。目前私人银行和高风险等级客户的理财资金可以进入资本市场，但普通个人理财客户应不在此列。（完）

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