4日盘前分析：震荡整固 夯实反弹基础

继五月首个交易日形成强势大幅拉升之後，昨日A股市场并未选择继续强攻，而是在2450下方形成窄幅震荡，呈现围而不攻状，两市强势特征依然明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继五月首个交易日形成强势大幅拉升之後，昨日A股市场并未选择继续强攻，而是在2450下方形成窄幅震荡，呈现围而不攻状，两市强势特征依然明显。

从外围市场看，美国股市周四下跌，因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号。明日美国将公布非农就业报告.Green Mountain公布疲弱的业绩後股价暴跌。欧洲方面，欧洲股市周四抹去稍早升幅基本持平，因疲弱的美国经济数据及对欧洲央行推出刺激成长新举措的预期降温，抵销了企业季报强劲的影响，令股市可能进一步走低。

笔者认为，沪综指距离上轮反弹的前方最高点2478点已经近在咫尺，面对政策呵护，股指继续反弹仍将延续，而对於昨日的强势震荡整理，可以理解为A股积蓄力量为了挑战新高。同时也是投资者调整持仓结构的好机会。

从技术层面分析，目前股指正处於前期成交密集区，短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，只有配合量能的有效放大，在当前位置实现筹码充分的换手，指数才具备突破2500点的条件。

操作上，当前位置投资者应避免追涨杀跌，以波段操作为主，可在调整的过程中逢低吸筹。

消息面，第四轮中美战略与经济对话昨天上午在钓鱼台国宾馆开幕。中国国家主席胡锦涛出席开幕式并发表重要讲话。美国总统奥巴马发来书面致辞。

胡锦涛强调，中美分别是当今世界最大的发展中国家和最大的发达国家，中美关系持续健康稳定向前发展，不仅能给两国人民带来实实在在的利益，而且将为促进世界和平、稳定、繁荣作出宝贵贡献。无论国际风云如何变幻，无论中美两国国内情况如何发展，双方都应该坚定推进合作夥伴关系建设，努力发展让两国人民放心、让各国人民安心的新型大国关系。

另外，证券公司创新发展研讨会召开进入倒计时。中国证券业协会会长陈共炎接受记者独家专访时表示，进一步推进证券公司改革开放与创新发展的时机已经成熟，行业进入创新发展为主导阶段的基本条件已经具备。针对行业创新呼声，他强调，应加快新业务、新产品创新进程，进一步改革风控指标体系，支持发展跨境业务，强化市场主体地位。他表示，协会将从七个方面引导证券公司创新向纵深发展，建立行业创新支持保障体系，研究建立创新容错机制。（完）

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