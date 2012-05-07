7日盘前分析：短线面临数据考验

五一小长假後的首周，受到一系列政策利好的刺激下，A股市场本周保持震荡上行的格局，沪综指最终收盘站在了2450点的重要压力位上，而深成指创出年内新高。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

五一小长假後的首周，受到一系列政策利好的刺激下，A股市场本周保持震荡上行的格局，沪综指最终收盘站在了2450点的重要压力位上，而深成指创出年内新高。

从技术层面分析，沪综指上档有两大压力，即年内2478高点和年线2504点。由於短期上档压力沉重，多空仍有反复拉锯可能。同时A股市场尚难以吸引场外资金的大规模介入，存量资金运作痕迹较明显。

笔者认为，受到政策红利的刺激，市场形成了较为明确的上行格局，後市有望进一步向上拓展空间。不过，本周4月份的宏观经济数据将陆续披露，市场将面临基本面的考验。

从外围市场看，美国股市周五大幅走低，录得今年迄今最差表现一周，此前美国就业岗位增幅放缓，引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问。欧洲方面，欧洲股市周五大跌，因美国就业数据逊於预期，给美国经济复苏的预期带来新一轮打击。

操作上，当前位置投资者应避免追涨杀跌，以波段操作为主，在强势格局尚未扭转之前，投资者可轻大盘、重个股。

消息面，创新发展，已成为证券行业的共识。通过创新、转型，证券行业有望步入业务更多元化、企业更有活力、发展更加稳健的新阶段。

中国证券报近期推出“证券业创新发展高端访谈系列”等报导，中国证券业协会会长陈共炎以及中信证券、国泰君安、国信证券、申银万国、西部证券、西南证券、长江证券、招商证券、信达证券、民生证券、南京证券、东吴证券、平安证券13家券商“掌门”接受了中国证券报记者专访。券商“掌门”们对行业发展前景充满期待，对进一步推进行业创新发展提出诸多建议。对此，陈共炎表示，进一步推进证券公司改革开放与创新发展的时机已经成熟，行业进入创新发展为主导阶段的基本条件已经具备，协会将从七个方面引导证券公司创新向纵深发展。（完）

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