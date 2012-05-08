8日盘前分析：短期蓄势伺机突破

由於欧洲经济阴霾未除，再添政治风险且加深市场恐慌，受此影响，昨日亚太主要股票市场下跌， A股市场在政策红利的效应下表现相对强势，但房地产、煤炭石油、券商、钢铁为首的大盘蓝筹股整体表现低迷，使得股指全天窄幅震荡。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由於欧洲经济阴霾未除，再添政治风险且加深市场恐慌，受此影响，昨日亚太主要股票市场下跌， A股市场在政策红利的效应下表现相对强势，但房地产、煤炭石油、券商、钢铁为首的大盘蓝筹股整体表现低迷，使得股指全天窄幅震荡。

从盘面观察，市场结构分化加剧，风格进一步偏向主板和权重股。盈利表现、政策推动和估值溢价是造成这一现象的主要原因。而小盘股估值溢价下行压力仍大。

从外围市场看，美国股市周一涨跌互见，尽管围绕欧元区解决债务危机能力的不确定性犹在，但投资人摆脱了欧洲选举结果的影响，标普500指数从稍早跌势中反弹，尾盘基本持平。欧洲方面，欧洲股市周一在交投清淡中收高，银行股引领技术性反弹，因有迹象显示西班牙有可能使用公共资金救助处於困境中的银行业。

笔者认为，随着大盘的连续反弹後，沪综指已接近年内高点，上行压力有所加大。同时，4月经济数据将於近期陆续出台，市场观望情绪也有所增加，预计短期整理蓄势寻找突破时机的可能性较大。

操作上，短期内投资者对於前期涨幅过高的品种可适当逢高减仓。在指数调整之际，重点关注此前涨幅不大、业绩突出的板块和个股。

消息面，证监会主席郭树清7日在证券公司创新发展研讨会上表示，把投资者当傻瓜来圈钱的日子一去不复返了。当前我国证券行业金融创新迎来了历史最好时期。要积极搞好多层次资本市场体系建设，切实为中小企业、文化创意企业、科技企业和现代农业等产业发展提供直接服务。要坚持提升资源配置效率的改革导向，积极探索利率互换、国债期货、商品期权等金融工具创新，为实体经济提供间接服务。

另外，7日在证券公司创新发展研讨会上发布的《关於推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施（徵求意见稿）》提出了近期推进证券行业改革创新的十一条举措，分别指向提高证券公司理财类产品创新能力、加快新业务新产品创新进程、放宽业务范围和投资方式限制、扩大证券公司代销金融产品范围、支持跨境业务发展、推动营业部组织创新、鼓励证券公司发行上市和并购重组、鼓励证券公司积极参与场外市场建设和中小微企业私募债券试点、改革证券公司风控指标体系、探索长效激励机制及积极改善证券公司改革开放、创新发展的社会环境。（完）

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