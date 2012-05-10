10日盘前分析：短调不改上升趋势

随着欧美日股指多日来的调整，A股市场始终保持相对强势，但是昨日沪深两市股指大幅下挫，其中沪综指一阴吞四阳，将近几日的反弹成果悉数吞没，沪综指收盘险守2400点整数关口。短期多空弱平衡以空方占据上方收尾。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着欧美日股指多日来的调整，A股市场始终保持相对强势，但是昨日沪深两市股指大幅下挫，其中沪综指一阴吞四阳，将近几日的反弹成果悉数吞没，沪综指收盘险守2400点整数关口。短期多空弱平衡以空方占据上方收尾。

从昨日盘面观察，市场呈现普跌格局。水泥、有色、煤炭、地产等权重板块整体低迷，成为昨日做空主力。这类个股的下跌对市场人气的影响很大，同时由於其自身权重很大，因此，大盘下跌也就在所难免。

从外围市场看，美国股市周三收低，过去六个交易日中第五天下跌，因投资者关注欧洲动荡形势，但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅。欧洲方面，欧洲股市周三跌至四个月低位，因希腊政局不确定性加剧及对西班牙金融体系的忧虑打压了股市，交易商和分析师称各央行可能将不得不向金融体系挹注更多流动性。

笔者认为，面对2450点一线的强压力区，股指连续数日震荡调整攻而不破，而昨日形成中阴线，显示市场短期风险仍有待释放，不过短线均线多头排列，表明整个市场上升趋势并没有改变。

一方面，欧美股市下跌，美股更是出现罕见的五连阴杀跌。欧洲希腊、法国政局不稳，外围局势对市场心理面构成影响，对市场人气形成打击。

另一方面，政策红利的边际效应开始递减。近日市场利率全线下调，央行正逆回购交替实施，表明央行对当前市场的通胀压力不敢小觑，下调存准率预期再度延後。

此外，从成交水平来看，市场量能本周并无明显增加，预示着市场增量资金还未能完全进场，而市场仅仅靠存量资金维持热度显然力不从心。

总的来说，4月经济数据将於近期陆续出台。市场观望情绪有所增加，短期内市场整理蓄势寻找突破时机的可能性较大。

消息面，证监会9日发布的《关於进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》指出，进一步采取措施提升上市公司对股东的回报。证监会有关部门负责人表示，证监会已要求各派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况，将该类公司作为关注重点，核实其对外披露的不分红原因及未用於分红的资金留存公司的用途与实际情况是否相符。

另外，在证券公司创新发展研讨会的“头脑风暴”过後，权威人士9日表示，新一轮行业创新摸底调研有望开启。证券业协会有关人士介绍，证券业协会日前总结了引导行业创新发展的主要实践和体会後表示，将继续深入调研，为各项创新发展措施的落实提出具体建议，不空位、不错位、不越位，充分尊重证券公司主观能动性。（完）

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