22日盘前分析：短期市场难现拐点

昨日沪综指缩量小幅收升，大盘连续振荡下跌後存在反弹要求，但经济基本面忧虑及外围市场的不确定性，均加剧投资者观望情绪，令反弹力度亦显疲弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指缩量小幅收升，大盘连续振荡下跌後存在反弹要求，但经济基本面忧虑及外围市场的不确定性，均加剧投资者观望情绪，令反弹力度亦显疲弱。

从技术层面分析，沪综指昨日收出阳十字星，说明半年线具有一定的支撑作用。但股指依旧受制於上方均线的压制，同时在股指探底回升的过程中量能处於缩量状态，也表明股指的上攻力度较弱，调整态势没有得到根本性改变，虽然短线超跌反弹一触即发，但是投资者对力度以及高度不宜报太大希望。

从外围市场看，美国股市周一上涨逾1%，标准普尔500指数终止六日连跌，在录得近六个月最大单周跌幅後反弹。但Facebook继首演不尽人意後，于第二个交易日重挫。

笔者认为，尽管近期管理层出台一系列稳经济的举措，同时一如既往的呵护股市，但是面对基本面以及外部环境等众多利空因素的侵袭下，并没有打消投资者对行情的看淡，可以说，在基本面并不乐观的情况下，指数上涨缺乏内生性基础。

就短期而言，当前影响市场的短期核心变量仍是政策，温总理的讲话或能给市场情绪带来短期的提振，但是突破弱势震荡格局的可能性很小。目前偏空的国内外宏观经济现状和并不富裕的场内资金恐难以使A股走出调整格局。

操作上，建议投资者继续保持轻仓位，等待市场调整到位之後，择机进行布局相对为宜。

消息面，证监会21日公布《关於修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》。《办法》提出，首次公开发行股票，除可以询价方式定价外，发行人与主承销商可自主协商直接定价。

《办法》借鉴了成熟市场关於股票发行“静默期”的做法，并规定单纯以博取一、二级市场价差为目的的证券投资产品，将不能参与网下新股申购。《办法》明确，个人投资者作为询价对象应具备5年以上投资经验、较强的研究能力和风险承受能力。

另外，相关人士21日向记者透露，有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划，项目审批将加速。与这些项目相关的中央预算资金有望提前下拨到位。（完）

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