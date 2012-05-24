24日盘前分析：震荡箱体将是主旋律

在政策稳增长目的明确、外围市场剧烈震荡的背景下，昨日A股市场波动明显加剧，从早盘跳水到午後快速反弹，沪综指最终收在5日均线之上，收出阴十字星。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在政策稳增长目的明确、外围市场剧烈震荡的背景下，昨日A股市场波动明显加剧，从早盘跳水到午後快速反弹，沪综指最终收在5日均线之上，收出阴十字星。

从外围市场看，美国股市周三尾盘转跌为升，升势持续至收盘，因材料股大涨提振标普500指数，且苹果股价上涨提振Nasdaq指数。

除了欧债危机愈演愈烈，日本主权信用危机也正在酝酿中。国际信用评级机构惠誉昨日突然宣布，下调日本长期本外币发行人违约评级，由“AA-”和“AA”下调至“A ”，评级前景为负面。投资者又开始担心，如果日本政府不能尽快采取财政重建政策，该国将成为债务危机的下一个引爆点。

回到A股市场，笔者认为，经济下行但无硬着陆风险、货币政策趋松但仍限“微调”，令市场陷入上下两难的僵局；虽然近期消息面暖风不断，但是大都处於表态阶段，在政策“落地”之前，市场中各路资金暂时难以形成有效的合力，从近期盘面的走势特征看，震荡箱体将是近期市场主旋律。

操作上，短线注意把握市场节奏，建议关注大消费和节能减排等板块的投资机会。

消息面，国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议，分析经济形势，部署近期工作。

会议指出，当前我国经济运行总体平稳，经济增速保持在年初预期目标区间内，但国内外环境更加错综复杂，出现一些新的变化。世界经济复苏的曲折性、艰巨性进一步凸显。国内经济运行中仍然存在一些突出矛盾和问题，特别是经济下行压力加大。我们要看到有利条件和积极因素，坚定做好经济工作的信心，同时要充分估计面临形势的复杂性和严峻性，冷静观察，沉着应对，未雨绸缪，牢牢掌握经济工作的主动权，确保实现今年经济社会发展目标。

另外，记者昨日从多家专业投资机构了解到，社保基金近日开始拨付资金进入新设立的投资组合，准备随时启动投资。分析人士认为，这笔资金来源应是3月广东省委托社保基金投资运营的千亿元养老金。（完）

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