28日盘前分析：反复波动 操作短空中多

上周，A股市场呈冲高回落态势，交投总体清淡，虽然盘中不乏活跃板块，但是持续性较差，沪综指最终失守半年线支撑。从周K线看，大盘已三连阴，红五月行情基本落空。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周，A股市场呈冲高回落态势，交投总体清淡，虽然盘中不乏活跃板块，但是持续性较差，沪综指最终失守半年线支撑。从周K线看，大盘已三连阴，红五月行情基本落空。

笔者认为，由於欧元区经济阴云密布及国内经济疲弱持续制约市场表现，市场情绪已经由强转弱。目前经济仍处於周期性的下降通道之中，在房地产持续严控的背景下，货币政策的预调微调无法形成有效、持续性的政策放松，反复波动可能是未来一段时间的主要趋势。

从外围市场看，美国股市周五下跌，但录得四周来首周上涨，此前鉴於围绕欧洲的不确定性仍然存在，投资者在长周末前不愿买入。欧洲方面，欧洲股市周五收高，制药和公用事业类股涨幅居前，不过今日交投震荡且成交量清淡，因为宏观经济状况前景不明朗，挫伤投资者的风险偏好。

从技术上看，均线呈明显的空头排列，量能的持续萎缩表明市场心态极度谨慎，大盘在跌破半年线後，市场恐慌心理可能进一步加剧。随着时间的推移，股指将形成不断收敛的形态，最後面临方面性选择。

国家统计局27日公布的数据显示，1-4月份全国规模以上工业企业实现利润14525亿元，同比下降1.6%，降幅比一季度增加0.3个百分点；其中4月当月实现利润4076亿元，同比下降2.2%。宏观经济数据再次不给力，会给今日A股走势蒙上了不小的压力。

操作上，短期应以轻仓防御策略为主，前期获利丰厚的题材品种不妨逢高减持。不过，多数绩优蓝筹股已经估值触底，中长期投资价值已经非常突出。

消息面，华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日分别在沪深交易所挂牌上市，打开申购赎回。另据记者了解，近期主要基金公司主动型股基整体仓位多在70%以上，各公司仓位策略存在较大分歧。（完）

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