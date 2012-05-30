30日盘前分析：反弹空间受到制约

临近月末，A股市场连续两个交易日放量反弹，沪综指一改前期颓势，直接站上了20日及30日均线，转眼间已经逼近2400点区域，市场参与热度持续升温。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

临近月末，A股市场连续两个交易日放量反弹，沪综指一改前期颓势，直接站上了20日及30日均线，转眼间已经逼近2400点区域，市场参与热度持续升温。

今日消息面上出现一利空，有媒体昨晚报导，官方文件澄清不会有4万亿投资政策出台。澄清报导或许会给风头正劲的A股降温。

从外围市场看，美国股市周二收涨，因在股市持续一个月表现疲弱後，希腊将留在欧元区的迹象足以刺激买盘。不过Facebook挫至新低，成交放量。欧洲方面，欧洲股市周二收升，触及一周最高收位，因传闻欧洲央行将采取进一步措施支持该区银行业，且市场寄望中国将出台新举措缓和放慢的经济增长。

笔者认为，“稳增长”政策密集出台，有助缓解市场对国内经济快速下滑的担忧，短线反弹也由此而产生，不过，目前经济基本面并未出现明显的转好迹象，各项政策效果也需要观察，这也决定了市场难以出现持续大幅上涨的局面，股指反弹空间或会受到一定制约。

操作上，鉴於基本面并没有明显改善，因此市场会呈现结构性机会，这就要求投资者在当前的市场环境中及时兑现利润，并把握调整过程中的低吸机会。

消息面，中共中央政治局5月28日下午就坚持走中国特色新型工业化道路和推进经济结构战略性调整进行第三十三次集体学习。中共中央总书记胡锦涛在主持学习时强调，要牢牢把握科学发展这个主题，紧紧围绕转变经济发展方式这条主线，遵循工业化客观规律，适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，积极发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系，提高工业发展质量和效益，努力从工业大国向工业强国转变，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化奠定坚实物质基础。

另外，近期多个部门出台了鼓励民资进入相关领域的实施意见或指导意见，其思路和措施亮点频现。但相关“意见”仍属於“粗线条”，原则性表态多，可操作的细则少。此外，民企期待已久的一些领域开放力度不大。中国证券报认为，在当前的经济形势下，鼓励民间投资的相关政策尚待实质性突破，政策空间可再拓宽些，步伐可迈得更大些。（完）

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