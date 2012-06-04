4日盘前分析：经济向下 政策向上

上周A股市场先扬後抑，受到经济数据不佳以及政策预期落空的影响，後期反弹力度明显较弱。多空双方围绕半年线和60日均线展开持续的拉锯。热点轮换的速率较之前明显加快。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场先扬後抑，受到经济数据不佳以及政策预期落空的影响，後期反弹力度明显较弱。多空双方围绕半年线和60日均线展开持续的拉锯。热点轮换的速率较之前明显加快。

从外围市场看，美国股市周五收低逾2%，拖累道琼工业指数年内跌至平盘以下，此前美国公布疲弱的非农就业数据，加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧。欧洲方面，欧洲股市周五跌至六个月低位，且可能进一步下跌，因欧美疲弱的经济数据为全球经济复苏前景投下更多阴影。

笔者认为，市场情绪将在经济基本面和政策维稳之间纠结，随之变化而跌宕起伏。预计本周市场将继续震荡。虽然不确定及干扰因素较多，但机构对市场的看法相对乐观。多家机构研究报告显示，上周股票型基金整体仓位有所提升，大型基金公司增仓步调一致。

目前A股市场仍未完全摆脱“政策市”的痕迹，盘面各类结构性热点的出现也有助於维系市场的做多人气，同时积极的财税政策仍会给A股带来夯实的下档支撑。

操作上，不妨保持六成左右的仓位配置，积极把握短线交易性机会。

消息面，记者获悉，央行、银监会、财政部等部门日前就进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项下发的通知明确，信贷资产证券化基础资产的选择要兼顾收益性和导向性，既要有稳定可预期的未来现金流，又要注重加强与国家产业政策的密切配合。扩大试点阶段禁止进行再证券化、合成证券化产品试点。

另外，“证券公司创新发展研讨会”召开至今已近一个月，会後开启的新一轮摸底调研接近尾声。多家券商表示，针对会上提出的11条推动行业创新意见及6项关於业务和管理的具体措施指引，证券公司均已提交相关建议，不少建议甚至超出了徵求意见稿的政策建议范围。下一步，监管层将对这些建议逐一研究，形成引导未来若干年行业改革发展的创新思路。（完）

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