5日盘前分析：澄清传闻 等待股指企稳

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受6月1日欧美股市大幅下挫及国内经济预期不佳拖累，沪深A股昨日大幅下挫，沪综指下跌2.73%，创今年以来最大单日跌幅。

从外围股市看，美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数收盘基本持稳，对欧债危机和美国数据转弱的担忧令投资者对股市保持谨慎。欧洲方面，欧元区股市周一收高，因有关决策者将出台新的措施帮助该地区银行业的市场传言引发曾遭打压的西班牙、法国和意大利股市上涨，盖过了德国股市下跌的影响。

沪深两市昨日大幅下挫或主要受三方面因素影响。首先，由於美国就业数据糟糕，欧债问题进入“深水区”，海外股市深幅调整，资金避险情绪显着提升，对A股产生冲击。

其次，上周末有关国际板可能推出传闻再度扰动A股市场，不过记者从证监会获悉，目前，各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通。推出国际板还没有时间表。

最後，5月PMI数据预示经济增速下滑有所加快，加之6月9日一系列5月经济数据行将公布，市场担忧国内经济增速下行局势难以扭转。虽然管理层近期出台一系列刺激政策，但是明显缺乏有效的政策手段对抗经济增速下滑，经济底的出现时间再增不确定性。在此背景下，部分场内资金选择离场。

总的来说，昨日的跳空长阴，令市场情绪骤然谨慎，短期技术形态遭到破坏；不过市场情绪并未极度恐慌，同时低估值也封锁了下跌空间。预计大盘弱势震荡寻支撑将是5月份宏观经济数据出台前的主基调。

消息面，保监会有关负责人日前表示，去年底以来保监会主动做好投资政策储备，运用前瞻性、趋势性、周期性分析，修订或拟定10余项规定，形成新的政策“组合拳”。其中包括融资融券办法，盘活保险机构存量资产，创造增量收益；衍生产品办法，运用风险管理工具，管理和对冲股市波动等风险。（完）

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