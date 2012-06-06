6日盘前分析：市场保持箱体震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过周一64点长阴後，昨日A股市场呈现缩量技术性反抽走势，沪综指反复试探2300点关口支撑，市场仍被谨慎情绪围绕。

技术上，昨日股指涨跌不一，反抽幅度小、市场成交低迷显示大盘短线风险并未完全解除，十字星凸显目前市场的犹疑心态，预计在5月宏观经济数据公布前市场或将维持弱势平衡。

从外围市场看，美国股市周二上扬，扳回上周部分跌幅，此前数据显示美国5月服务业改善，盖过了投资者对欧元区债务危机的担忧。欧洲方面，欧元区股市周二收高，交投震荡，投资人者惴惴不安，他们犹豫不决地买入此前曾遭打压的个股，因寄望全球央行的政策行动将恢复经济复苏的进程。

笔者认为，5月份官方PMI数据疲软、外围市场不振、国际板传言都对市场造成较大的压力，虽然政策红利预期并未完结，抵消了一部分压力，但是稳增长政策的获批、兑现仍然需要一个过程。预计大盘短期弱势难以扭转，仍将震荡筑底。

操作上，建议投资者谨慎操作但也不必过分悲观。

消息面，国家主席胡锦涛5日下午在人民大会堂同来华进行国事访问并出席上海合作组织峰会的俄罗斯总统普京举行会谈。

胡锦涛表示，中俄都致力於调整经济结构，都在积极应对世界经济中的风险和不利影响。两国应该根据各自国内发展和世界经济形势新特点，发挥经济互补性强的优势，改善经贸合作结构，提高经贸合作质量，重点开展以下几方面的合作。一是扩大投资合作，重点推进能源及上下游合作、资源深加工、联合机电制造等大项目合作。二是开展高技术和创新合作，建立从合作研发、创新到成果商业化、产业化的创新合作模式。三是开展战略性大项目合作，希望两国政府继续提供政策和资金支持。四是继续推进跨境基础设施建设，支持扩大地方合作。

另外，中国证券业协会6月5日组织开展证券公司中小企业私募债券承销业务试点方案专业评价，标志着中小企业私募债券承销业务起航。目前，共有21家证券公司向协会提交完整的申报材料。这是证券公司创新发展研讨会後，协会落实《关於推进改革开放、创新发展的思路与措施》的一项具体措施。（完）

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