7日盘前分析：A股陷入“纠结”中

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股呈现缩量震荡格局，其中沪综指险守2300点关口，深成指则收盘创下近两个月新低。沪深两市成交量能大幅萎缩，凸显当前市场资金观望情绪的加重。

从技术层面分析，经过周一的长阴後，近两日股指盘中偶有反弹，但是市场成交量低迷，各方人士均处於观望之中，因此短期内股指仍存在较大的变数，技术反弹没有成交量的支撑，没有市场人气的烘托，其力度必然有限。

从外围市场看，美国股市周三大幅收涨，标普500指数强劲反弹，创下去年12月以来表现最佳的一天，因市场传言西班牙受困银行将获救助，以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低後反弹。欧洲方面，欧洲股市周三收高，受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动，尽管欧洲央行顶住了短期内在欧洲进行干预的压力，但市场对央行采取行动支持全球经济的希望依然存在。

笔者认为，随着欧美股市大涨，在一定程度上缓解了外围市场对A股的冲击，同时随着5月的CPI等宏观经济数据公布时间的日渐临近，央行降息预期开始迅速升温。在此背景下，为A股反弹创造了良好的环境。

不过，在5月经济数据公布前，市场短时间内依然延续谨慎心态； A股的估值和目前依然未改变的政策基调，短期来看，在5月份宏观经济数据出炉前，市场或将延续缩量震荡的格局。反弹或将随着政策面明朗有望随时展开，但是空间还需成交量以及盘中热点的配合。

操作上，在成交量没有有效放大前，建议投资者以观望为主，不要盲目的进行抢反弹操作。

消息面，6日，国务院副总理王岐山在京出席上海合作组织工商论坛开幕式并致辞。

王岐山强调，伴随着经济全球化深入发展，进一步加强本地区经济合作，有利於丰富和充实上海合作组织的内涵，有利於各成员国发展经济，改善民生，共同应对当前各种挑战。希望各成员国政府继续携手合作，积极落实《多边经贸合作纲要》，优化贸易结构，扩大相互投资，提高贸易投资便利化水平。加快基础设施互联互通建设，深化能源矿产合作，不断拓展农业、制造业、高科技、旅游等领域合作，挖掘区域经济合作新的增长点。推进本币结算、货币互换，加强区域金融合作，创新融资模式。

另外，2011年年报第一股——*ST金果（000722）今日披露2012年半年度业绩预告。至此，沪深两市有851家A股公司勾勒出上半年业绩轮廓。据中国证券报数据中心统计，在851家公司中，有322家实现上半年业绩预增、152家预计盈利、17家预计扭亏，这些“报喜”公司占比为57.70%。逾四成公司上半年业绩坐上“滑梯”，有224家预减、125家预计亏损。此外，11家公司上半年业绩尚不确定。（完）

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