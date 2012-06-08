8日盘前分析：意外降息 A股下跌“急刹车”

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管外围股市一片“涨”声，但是A股却再次特立独行，其中沪综指重心不断下移，并击穿2300点关口，呈现四连阴态势。

就在投资者情绪极度悲观的时候，昨日晚间市场传来利好，市场期盼已久的降息终於落地。不过，此次降息时间选择略显意外，提前于市场预期的周末窗口。

中国人民银行7日晚间决定，自6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，金融机构一年期存贷款基准利率分别下调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。这是央行三年半来首次降息。

央行同时宣布，8日起，将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。此前，按照央行有关规定，我国一般金融机构存款利率不允许有浮动区间，而贷款利率浮动区间的下限为基准利率的0.9倍。

分析人士认为，由於存贷款利率浮动空间增大，此次降息意味着自2004年10月以来利率市场化进程再次迈出的实质性一步。贷款利率下调既降低企业经营成本又能增加其信贷需求，因而对稳增长、防止经济增速继续下滑将发挥重要作用。

此次降息显示当前经济增速下行可能已超出预期，CPI涨幅回落为央行此次降息打开空间。另外，此次降息，虽是存贷款利率同步下调，但银行实际利差在收窄，因此实质上是非对称降息。

回到A股市场，笔者认为，此次央行超预期的降息举措有利於短期A股市场的止跌企稳。一方面，在股指连跌的背景下，央行通过降息的方式向市场传递了积极的信号，有利於投资者情绪的回升。另一方面，央行现阶段的降息验证了国内调控政策的转向，政府将更加关注经济的短期增长动力，预计未来仍将有进一步的措施出台。

不过，尽管超预期的降息有利於A股市场短线止跌企稳。但本月A股市场仍存在大量不确定因素，可以说A股难言出现向上反转的拐点。

消息面，相关人士对记者透露，期货公司资产管理业务方案已获监管部门同意，业务具体细则及徵求意见稿将於近日公布。期货公司资管业务试点将於年内推出。

资管业务一旦开闸，将成为期货公司新的利润增长点，从而改变目前以经纪业务为主要利润来源的单一模式。未来银行、券商、基金以及资金实力雄厚的投资者可以通过资管业务参与期货市场，扩大国内期货市场规模。（完）

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