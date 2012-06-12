12日盘前分析：控制仓位适当谨慎

昨日A股市场终结五连阴走势，全天呈现震荡反弹走势。因周末公布的5月宏观经济数据优於预期，部分舒缓了市场的悲观情绪。同时，欧洲将启动援救西班牙银行计划亦令外围市场短暂向好，为国内市场提供回暖氛围。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场终结五连阴走势，全天呈现震荡反弹走势。因周末公布的5月宏观经济数据优於预期，部分舒缓了市场的悲观情绪。同时，欧洲将启动援救西班牙银行计划亦令外围市场短暂向好，为国内市场提供回暖氛围。

中国人民银行公布5月份金融运行数据显示显示，5月人民币贷款增长7932亿元，好於市场预期。当月人民币存款增加1.22万亿元。贷款增长标志着中国经济活力的增强。

中国5月新增信贷较上月反弹，中长期贷款虽稍增，但短期贷款占比依旧偏高，结构改善有限表明企业贷款需求仍弱。而央行上周在时隔三年半後首度降息，刺激贷款需求无疑是重要政策目标，其效果或在6月的信贷数据中显现。

业内人士并表示，货币政策趋向宽松以提振经济的大方向仍会持续，而政策时机选择将根据经济表现灵活调整，年内仍有降息及降准可能。不过刚刚降息过後，央行应该会留出一段观察期，以审视政策的效果。

从技术层面分析，大盘短线有止跌回升的迹象，但短期来看，只能暂时定义为技术性反弹。由於大盘经过上周的连续调整，下跌趋势已经基本形成，短期趋势反转比较困难，而且昨日市场成交量仍未能明显放大，显示後市反弹延续仍存在较大的变数。

操作上，在A股弱势格局尚未扭转的局势下，低仓防范为主。

消息面，中国科学院第十六次院士大会、中国工程院第十一次院士大会11日上午在人民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席会议并发表重要讲话。

胡锦涛就实现创新驱动发展对两院院士提出６点希望。第一，坚持勇于创新，积极引领科技加快发展。第二，坚持服务发展，积极推动科技与经济紧密结合。第三，坚持创新为民，积极促进科技成果造福人民。第四，坚持锐意改革，积极推动科技发展体制机制创新。第五，坚持甘为人梯，积极培养和提携优秀青年才俊。第六，坚持建言献策，积极发挥决策咨询重要作用。

另外，经过华安月月鑫理财债券基金、汇添富理财30天债券基金等创新基金的试点後，证监会基金部日前明确，12日起受理其他基金公司理财债券基金产品募集申请。证监会基金部要求，理财债券基金禁止预测收益率，相比其他类型基金，基金管理费、托管费及销售服务费可以相应降低。（完）

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