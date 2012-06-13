13日盘前分析：筑底过程复杂而漫长

经过短暂的技术性反弹後，中国股市沪综指周二震荡收低。欧债疑虑升温令外盘在反弹後全面回落，拖累A股市场随之走低，而国内宏观经济形势仍不明朗，令投资者参与意愿不高。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过短暂的技术性反弹後，中国股市沪综指周二震荡收低。欧债疑虑升温令外盘在反弹後全面回落，拖累A股市场随之走低，而国内宏观经济形势仍不明朗，令投资者参与意愿不高。

从盘面看，地产、消费两条行情主线表现仍然强劲。不过，发改委昨日在网站发表声明称，发改委最近无人接受过《投资者报》记者采访，有关“地产松绑或是救市第二张牌”的报导纯属捏造。这或许不利地产股後市走强。

从外围市场看，美国股市周二反弹上行，收高逾1%，继续从处於困境的欧洲债市中获得指引，西班牙公债收益率(殖利率)从稍早触及欧元面世来的纪录高位回落。

从技术层面分析，近日无论走阴走阳，A股的成交量始终未放出，凸显了愿意在此处抄底的资金意愿不强，A股筑底的过程或许远比预料中复杂而漫长。

笔者认为，在内忧外困的背景下，尽管两市短期缺乏大幅反弹的基础，但其继续下行的空间也将相对有限，也就是说当前A股市场并不存在太大的系统性风险，未来市场将更多的通过反复震荡的格局来等待後期积极因素的出现。

操作上，鉴於大盘总体弱势格局不变，持续探底的基本趋势。就短线支撑来看，建议投资者继续保持轻仓，谨慎观望。

消息面，证监会发行监管部主任刘春旭12日接受媒体采访时表示，证监会正在制定老股转让的具体细则，要求老股东对老股转让过程中的相关信息要进一步充分披露。新股发行体制改革中规定的“25%”规则并非行政限价，不是新股定价的“天花板”。证监会投资者保护局局长熊伟表示，从成熟市场经验来看，资本市场的健康、良性发展离不开机构投资者。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。