14日盘前分析：指数难作为 局部有机会

在保险、券商、电力板块个股的强势领涨下，昨日A股市场再度震荡反弹，沪综指重新回到2300点上方，同时收盘直接站上十日均线。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在保险、券商、电力板块个股的强势领涨下，昨日A股市场再度震荡反弹，沪综指重新回到2300点上方，同时收盘直接站上十日均线。

从技术面分析，价量配合较为合理。沪综指重新夺回短期均线，接下来将对10日均线的位置进行有效整固。现阶段市场已经逼近2320点附近压力区间，前期三角形态整理的下边对股指的反弹具有较强的压制，再加上半年线的压力，预计短期内震荡反复或是主基调。

从外围市场看，美国股市周三收低，因在周末希腊大选前的市场忧虑拖累股市下跌，日内大部份时间股市在平盘上下游走。在周日希腊大选前，希腊银行业每日被挤提走多达8亿欧元，许多人担心这将导致该国最终脱离欧元区。如果真是这样，投资者忧虑欧元区其他二线国家可能也被不得不离开欧元区。

笔者认为，大盘短期扭转颓势恐难实现，但是在指数区间震荡的背景下，局部机会正在增加，不过，结构性机会涌现的背後是个股大面积出现分化，投资者依然可以继续关注国家政策扶持的战略新兴产业。

消息面，记者13日获悉，在监管部门拟定的有关保险投资松绑政策的十几份文件中，《关於拓宽保险资产管理范围的通知》（徵求意见稿）、《保险资金委托投资管理暂行办法》（徵求意见稿）和《保险资产管理产品暂行办法》（徵求意见稿），将为保险资管行业转型指明方向，保险资管公司将由专门管理保险资金的金融机构转型为综合管理多种资产的专业资产管理机构。

另外，全国人大常委会委员长吴邦国13日在人民大会堂主持召开十一届全国人大常委会第八十三次委员长会议。会议决定十一届全国人大常委会第二十七次会议6月26日至30日在北京举行。

根据委员长会议建议的议程，常委会第二十七次会议将继续审议出境入境管理法草案、预算法修正案草案；首次审议老年人权益保障法修订草案、劳动合同法修正案草案、证券投资基金法修订草案。（完）

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