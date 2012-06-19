19日盘前分析：无量难以撬动指数

上周末希腊大选初选结果出炉，脱离欧洲的可能性降低，受此提振，亚太区主要股市纷纷走高，其中A股市场温和震荡反弹，但是由於量价配合不甚理想，盘中一度反弹回落，沪综指依旧没有脱离2300点上下20点的震荡区间，这让短线行情变数大增。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周末希腊大选初选结果出炉，脱离欧洲的可能性降低，受此提振，亚太区主要股市纷纷走高，其中A股市场温和震荡反弹，但是由於量价配合不甚理想，盘中一度反弹回落，沪综指依旧没有脱离2300点上下20点的震荡区间，这让短线行情变数大增。

从外围市场看，美国股市周一涨跌互见，Nasdaq指数升近1%，受苹果和其他大型科技股上涨提振。但忧虑欧债危机可能进一步恶化，抑制了大盘涨势。欧洲方面，欧洲股市周一收盘涨跌互见，因对不断攀升的西班牙及意大利借贷成本的忧虑重现，这盖过了希腊大选结果降低了该国即将退出欧元区的可能性的最初释怀情绪。

从技术层面分析，昨日沪综指挑战上周整理的箱体上沿，但成交依旧萎靡，导致股指功亏一篑。预计未来指数维持区间震荡的可能性较大。

中国证券登记结算公司18日发布的最新数据显示，时隔7个月後，社保基金今年5月再次启动入市步伐，单月新开16个A股账户。QFII和保险机构近期也加大入市力度，自3月以来，这两类机构新开A股账户分别达25个和88个。

分析人士认为，以稳健为主要投资风格的机构投资者纷纷加快入市步伐，表明他们对A股投资价值的认可。

笔者认为，当前A股市场处於国内宏观数据真空期、上市公司业绩观察期及货币政策观察期之中，指数上扬的核心力量仍未形成。尽管希腊退出欧元区的概率锐减，全球市场的恐慌情绪暂时得以缓解，但经济下行压力仍是当前市场最为困扰的忧虑，只要经济底还未确立，短线技术反弹随时可能终结。

消息面，美联储19日将召开为期两天的货币政策例会。考虑到扭转操作本月即将结束，近期美国经济数据表现逊於预期，欧债危机存在诸多不确定性，市场对美联储推出第三轮量化宽松（QE3）的呼声渐高。

分析人士认为，从降低信贷成本、释放流动性、支撑经济增长等方面看，美联储实施新的资产购买计划带来的实际效果可能相当有限，还会带来令人担忧的通胀副作用，因此，短期内祭出QE3的可能性不大。相比之下，延长扭转操作或是美联储政策工具箱中的更好选项。（完）

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