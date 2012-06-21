21日盘前分析：政策面再吹暖风

在周边市场普遍造好情况下，昨日A股依旧颓势不改，以医药股为代表的前期涨势较好板块遭遇集中做空，对市场人气冲击较大，虽然银行和煤炭石油一度试图护盘，但无奈谨慎情绪浓厚，两市成交量较上一个交易日继续萎缩。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在周边市场普遍造好情况下，昨日A股依旧颓势不改，以医药股为代表的前期涨势较好板块遭遇集中做空，对市场人气冲击较大，虽然银行和煤炭石油一度试图护盘，但无奈谨慎情绪浓厚，两市成交量较上一个交易日继续萎缩。

从盘面观察，市场热点仍然不够突出，且轮动过快、缺乏持续性，表明目前资金心态不稳，反映了当前短炒氛围浓厚，近期A股内部纠结，鸡肋特征明显，资金入市谨慎，令市场短期依然呈现震荡拉锯走势。

从外围市场看，美国股市周三小跌，此前美国联邦储备委员会(美联储，FED)采取行动延长刺激措施，扶助脆弱的经济，这符合市场预期,但仅此而已。

今日市场再传利好消息，证监会有关部门负责人20日表示，证监会拟修改相关规定，拓宽基金公司资产管理计划的投资范围，非上市公司股权、债权类资产、收益权资产等将纳入投资范围。同时，取消对持股5%以下股东的审核，取消内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定。此外，证监会将放宽QFII持股比例限制，所有境外机构投资者的持股限制将由20%提高到30%。

笔者认为，随着中报披露期的临近，经济下行导致的业绩下滑风险开始扰动市场预期。中报业绩或会加速行业和个股之间的分化，对於大盘走势也会形成一定的压力。在政策放松和经济下行的博弈之中，短期内大盘或将维持震荡格局，直到政策放松和经济下行之间的弱平衡格局被打破。

操作上，鉴於未来一段时间内市场将处於箱体震荡格局，箱体过程中指标股机会仍然有限，投资者还应该把关注的焦点集中在小市值品种上，但是切忌追涨。

消息面，据希腊媒体20日报导，在议会选举中获胜的希腊新民主党已与泛希腊社会主义运动（泛希社运）和民主左派党就组建联合政府达成原则协议。新民主党领导人萨马拉斯将出任政府总理。萨马拉斯已正式通知总统帕普利亚斯三党就组建联合政府事宜达成原则协议。

另外，消息人士20日向记者透露，6月前15日，四大银行新增贷款为250亿元。从历史经验来看，季末往往是突击放贷关键时点。市场人士预计，6月银行新增贷款将达9000亿元到1万亿元。

“为实现稳增长，银行会逐步加大对实体经济的支持力度。”接近监管层的人士表示。此外有消息称，6月初，银监会要求商业银行加大信贷投放力度，尤其是对“铁公基”和保障房等领域的信贷支持。（完）

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