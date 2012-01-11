11日盘前分析：警惕获利回吐风险

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到多种利好继续发酵的提振，市场信心明显得到修复，昨日沪深股市延续强劲上涨势头。盘中再现普涨格局，上涨个股超过2200只，两市合计成交1696.5亿元，较前一个交易日急剧放大，成交活跃度明显增加。

从海外市场看，受到美国铝业公司财报好於市场预期等消息推动，隔夜美股再度小副上涨，道指实现三连阳。欧洲股市周二大幅收高，主要是受到惠誉今年不计划下调法国评级的消息推高。

从技术层面分析，大盘连续两个交易日的大幅上行，短线积累的较为丰厚的获利盘，再加上2300点是前期多空上方争夺较为激烈的点位，且上方套牢盘压力较大，不排除空方短线借助技术压力打压股指的可能。

笔者认为，从政策等因素分析，反弹或将延续一段时间，沪综指在2300点一线聚集着大量的套牢筹码，需要通过不断的震荡进行消化。

操作上，由於市场目前整体仍处於低迷阶段，连续的大涨可能导致一部分获利盘的落袋出逃。个股的选择难度会加大，投资者切勿盲目追高。

消息面， 国家主席胡锦涛特别代表、国务院副总理王岐山10日在北京与美国总统奥巴马特别代表、财政部长盖特纳举行工作会谈。

王岐山说，过去一年来，中美双方认真落实两国元首达成的建设相互尊重、互利共赢合作夥伴关系的重要共识，两国经济合作保持良好发展势头。中方愿与美方一道，进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等各领域合作，促进两国经济增长和就业增加，不断增进两国人民福祉。希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展。

另外，日前获悉，为贯彻落实国务院2011年38号文件《国务院关於清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（下称"38号文"），相关监管部门有望今年首先在上海、深圳两地进行文化产权交易所试点。业内人士认为，未来可能由省级政府审批和设立文交所。（完）

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