11日盘前分析：警惕获利回吐风险

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
受到多种利好继续发酵的提振，市场信心明显得到修复，昨日沪深股市延续强劲上涨势头。盘中再现普涨格局，上涨个股超过2200只，两市合计成交1696.5亿元，较前一个交易日急剧放大，成交活跃度明显增加。
从海外市场看，受到美国铝业公司财报好於市场预期等消息推动，隔夜美股再度小副上涨，道指实现三连阳。欧洲股市周二大幅收高，主要是受到惠誉今年不计划下调法国评级的消息推高。
从技术层面分析，大盘连续两个交易日的大幅上行，短线积累的较为丰厚的获利盘，再加上2300点是前期多空上方争夺较为激烈的点位，且上方套牢盘压力较大，不排除空方短线借助技术压力打压股指的可能。
笔者认为，从政策等因素分析，反弹或将延续一段时间，沪综指在2300点一线聚集着大量的套牢筹码，需要通过不断的震荡进行消化。
操作上，由於市场目前整体仍处於低迷阶段，连续的大涨可能导致一部分获利盘的落袋出逃。个股的选择难度会加大，投资者切勿盲目追高。
消息面， 国家主席胡锦涛特别代表、国务院副总理王岐山10日在北京与美国总统奥巴马特别代表、财政部长盖特纳举行工作会谈。
王岐山说，过去一年来，中美双方认真落实两国元首达成的建设相互尊重、互利共赢合作夥伴关系的重要共识，两国经济合作保持良好发展势头。中方愿与美方一道，进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等各领域合作，促进两国经济增长和就业增加，不断增进两国人民福祉。希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展。
另外，日前获悉，为贯彻落实国务院2011年38号文件《国务院关於清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（下称"38号文"），相关监管部门有望今年首先在上海、深圳两地进行文化产权交易所试点。业内人士认为，未来可能由省级政府审批和设立文交所。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。