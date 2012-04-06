《冯涛专栏》从“中等收入陷阱”角度看A股

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

2011年A股市场令投资者备受煎熬，超发货币已经引起了通货膨胀的轩然大波，而高通胀面前，企业不堪重负，经济踯躅不前，A股市场成了全球重灾区。

自去年沪综指年内高点3067.46点调整以来，股指逐级震荡下挫，投资者信心一点点消磨殆尽。进入2012年，虽然年初的一波强势反弹，一度让投资者看到希望，但短暂的喜悦仿佛是为投资者对当前股市的过度失望埋下伏笔。

目前市场已经步入二季度，我们仍看不到令人兴奋的机会，但历史经验告诉我们，当市场一旦陷入绝望的时刻，恰恰是出手把握机遇的时机。为此，笔者从中等收入陷阱角度看看当前经济困局和股市未来趋势。

“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）是世界银行在《东亚经济发展报告（2006）》中首次明确提出的概念，是指当一个国家的人均收入达到中等水平後，由於不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态。

这些国家既无法在工资方面与低收入国家竞争，丧失了原来的优势，又无法在尖端技术研发方面与发达国家竞争，导致这些国家长期在中等收入阶段徘徊，人均国民收入难以突破1万美元，迟迟不能进入高收入国家行列。

拉美地区和东南亚一些国家是陷入“中等收入陷阱”的典型代表。这些国家收入水平长期停滞不前，像巴西、阿根廷、墨西哥、智利等拉美国家以及以马来西亚为代表的部分东亚国家，在20世纪70年代就已经进入了中等收入国家行列，但经过二三十年的努力，几经反复，仍未能跨过1万美元的门槛。

当然，也有成功跨越“中等收入陷阱”的例子，国际上公认的是日本和亚洲四小龙，日本人均国内生产总值在1972年接近3000美元，到1982年突破1万美元。

统观目前世界范围内中等收入国家的经济和社会现状，可以看出处於“中等收入陷阱”阶段的国家，具有类似特征，包括：经济增长回落或停滞、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、社会公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失、金融体系脆弱等。

中等收入陷阱逼近我国

2010年中国人均GDP已经接近4000美元，迈入中等收入国家行列。喜的是，中国保持了30余年GDP年均增速达9.8%的记录，当前经济增长势头依然强劲；忧的是中等收入发展阶段的各类陷阱已不同程度地凸显。可以说， “十二五”期间是中国能否跨越“中等收入陷阱”的关键时期。

过去在一定的特定时间、特定环境下，中国出现了唯GDP论，一味追求高增长，而忽略了经济结构和质量。但是经济增长率并不是越高越好，它的上限是资源供给约束、环境质量约束、生态容量约束、气候变化约束。长期以来的“加快增长”目标形成了中国特有的“过度工业化、过度重工业化、过度出口依赖、过度投资驱动、过度粗放增长”的模式，已经严重威胁到中国的可持续发展。这些问题映射到社会、政治和生态领域，就出现了收入分配不平等、官员腐败、城市二元社会（市民和农民工）、环境污染、生态破坏等一系列问题，这些都是中国跨越“中等收入陷阱”必须应对的挑战。

通过逐一对照“中等收入陷阱”国家的特征，认真而客观地审视中国目前现状，应该清醒地看到，中国已经逼近“中等收入陷阱”，从社会到经济的改革，已经刻不容缓。

有的人认为，跨越中等收入陷阱的关键就是要实现经济结构的转型，而经济结构的转型就必然要牺牲经济高速增长，而一旦增速降下来，会引发各种各样的问题，比如就业、社会稳定等，而且刚刚走过转轨期的资本市场，也无法承受经济增速的突然下降。

是这样么？研究发现，日本、韩国、中国香港等成功跨越中等收入陷阱的国家和地区，在相应时期的资本市场表现并不像大家想象的那样。资本市场中最重要的是那些微观企业，在当前粗放的经济增长模式下，其实很多公司是缺乏创新能力和竞争能力的，依靠粗放的投资和出口拉动的GDP并不是企业综合实力的真正展现，香港的实例告诉我们，实现高质量的经济增长模式後，即便绝对增速大幅下降，仍然可以迎来资本市场的超级牛市。

以中国香港为例，二战前的一百多年时间里，由於缺乏现代工业的支持，香港经济发展十分落後，这段时期香港的经济结构比较单一，主要是利用其自由贸易港的地位，发展转口贸易。50年代初香港的这一产业结构形态曾使香港经济一度蓬勃发展，但由於过份依赖转口贸易，朝鲜战争的爆发及联合国对中华人民共和国实行 “禁运”後，香港经济即刻陷入危机，转口贸易一落千丈，1952年经济负增长7.5%。

但香港利用国际有利因素，努力发展工业，终於在60、70年代从根本上改变了香港过去100多年来以转口贸易为主的产业结构。制造业在GDP中的比重由1950年的9%提高到1970年的31%， 到了80年代末的1988年，制造业的比重依然保持在20%以上。

进入80年代以来，面对亚洲其他国家的激烈竞争，以及世界贸易保护主义，由於香港政府以“不干预主义”为依据，不愿对工业升级加以支持，从而使香港工业的发展面临严峻的形势，香港的经济结构也面临转型的巨大压力。恰在此时，中国大陆改革开放，中国的国门向世界敞开，这为香港经济的发展提供了广阔的空间。

经历了这次产业机构的调整，香港人把握住了历史机遇，居民财富短时间内快速膨胀，人均GDP从1977年超越3000美元到1988年突破1万美元。在这个过程中，虽然GDP增速下滑，但资本市场表现确是可圈可点。

1973年3月到1981年3月，香港恒生指数长时间盘恒在1100—1400点之间，1981年-1984年，面临经济转型，股市也出现小幅下跌，由1400点跌至1000点附近。鉴於股指提前ROE和经济转型成功2-3年见底，1984年—1986年，恒生指数缓慢攀升至1800点，而随着香港成功跨越中等收入陷阱，1986年6月，香港股市拉开了长达11年的超级牛市，恒生指数从1800点起步，历经11年後上涨至16379点，涨幅高达8倍。

从香港的历史可以总结出对我国A股市场有用的几条经验：高通胀背景下股市不会走好，这符合“通胀无牛市”的定律；股市提前ROE大约两年见底；在经济转型期间，股市中小盘股的表现持续好於大盘股。

而对应这几条经验，再看中国A股市场未来走势，可以得出这样几个预判：通胀威胁没有正式解除前，市场难见行情，由於货币超发，当前中国通胀趋势性高企格局没有改变，这也预示着今年A股市场仍不乐观；中国经济结构转型还未成功，困难重重，A股市场不具备出现系统性行情的条件；继续关注小盘股，在转型成功之前，大盘股只存在阶段性跌出来的机会，国家提出的战略性新兴产业是一个正确的方向，虽然转型过程漫长，而且必将异常艰辛，但是一些具备核心技术、核心竞争力的优秀小企业，一定会成为未来市场的主角。

从香港的实例，投资者应该放心，即便经济增速下降一个台阶，即便货币供应量下降一个台阶，资本市场仍然可能走出长达数年的牛市。但是这个结论是建立在一个前提基础之上的，即经济转型成功。只有经济成功转型，目前影响社会发展的各种矛盾才能得以解决，上市公司才能实现更好的增长，股市才能从投机走向投资，否则中国A股市场只有在靠资金推动的投机情绪中不断波动，并逐渐走向最终泡沫破裂的结局。

转型，说易行难。2012年，是十二五的第二年，是新旧领导班子更迭的关键时刻，此时此刻，我们不能寄望於政策放松，再度出现单纯因流动性推升的行情，因为历史和国际经验都告诉我们，流动性是水，股市是船，水能载舟亦能覆舟。

目前最为关键的是，政府能否在各种压力面前坚定转型的信念，如果是这样，今年市场仍将在黑暗中摸索，但毕竟方向是正确的，投资者一定能够迎来A股市场的再度辉煌。（完）

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