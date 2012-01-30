30日盘前分析：节後开门红概率大

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是春节长假後首个交易日，受到外围市场稳步上涨以及国内因素相对偏暖等有利因素的影响，A股市场有望迎来开门红。

从技术层面分析，经过节前的连续反弹，目前沪综指已经运行至60日均线下方。在过去的半年中沪综指始终没能有效突破60日均线的压制，一直处於下降通道之中。能否有效突破60日均线将成为决定反弹高度的关键。

对於节後A股市场的走势，笔者认为，反弹还是有望延续的，但是面对60日均线的压力，投资者应该抱着谨慎的态度对待。

消息面，基金2011年四季报今日披露完毕。天相投顾统计显示，纳入统计的64家基金管理公司旗下872只基金（A/B/C级及分级基金均合并计算，含联接基金）2011年四季度亏损1235.28亿元，较去年三季度减少50.8%。去年底可比的股票方向基金平均仓位为78.46%，与去年三季度末基本持平。

另外，中国证监会日前发布的《的问题与解答》（下称“《问题与解答》”）明确，证监会在审核借壳上市方案中，将参照《首次公开发行股票并上市管理办法》，重点关注本次重组完成後上市公司是否具有持续经营能力，是否符合证监会有关治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面是否独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间是否存在同业竞争或者显失公平的关联交易。（完）

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