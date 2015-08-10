美国弗格森举行和平集会 纪念黑人青年被枪杀一周年

(本文由路透中文网编译提供)

路透密苏里州弗格森8月9日 （记者 Carey Gillam） - 数百人周日在美国密苏里州的弗格森集会，他们举行游行、祈祷和默哀活动，纪念黑人青年迈克尔·布朗（Michael Brown）被枪杀一周年。

不同种族的人士参加了集会，他们中有老有少，还有人甚至用推车推着孩子来参加。2014年8月9日，18岁的布朗在没有携带武器的情况下，被白人警察威尔逊（Darren Wilson）开枪打死。

布朗被枪杀一案以及大陪审团随后决定不对威尔逊提起刑事指控，在弗格森引发了一波示威活动，期间甚至出现了骚乱和纵火事件，其它地区也爆发了表示同情的示威活动。

本周在弗格森及其它地区出现的集会基本上是和平进行，警方在场低调维持秩序。但在周日午夜过后，曾有人呼吁示威者开展非暴力反抗活动。

示威人群默哀4分30秒后放飞了白鸽。随后，大约1,000人的游行队伍在弗格森举行无声游行，纪念布朗及其他与警方对抗被杀的人士。

在纽约，大约100名示威者周日在布鲁克林区躺地示威4分30秒，以纪念布朗被枪杀一周年。有两人被捕，部分示威者稍后在曼哈顿再次集会。（完）