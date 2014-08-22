密苏里州长下令国民警卫队撤出弗格森镇

路透密苏里州弗格森8月21日（记者 Scott Malone/Edward McAllister） - 密苏里州州长周四下令国民警卫队撤出弗格森镇。本月稍早18岁的黑人青年布朗（Michael Brown）被白人警察枪击身亡，引发连日示威活动，现紧张局势已有所缓解。

周四晚间示威者继续走上街头，但他们情绪已不再那么激动，示威活动也较为有序，这也是8月9日黑人青年布朗被白人警察枪击身亡后弗格森最安静的一个夜晚。

尽管仍有很多示威者走上街头，布朗的父亲Michael Brown Sr.在接受CNN采访时敦促示威者“回归你们的日常生活”。

他对大量支持表示了感激，但对暴徒和外部煽动者予以指责。警方称，之前抗议中出现的大多数非法行为都与这些人有关。

“抢劫和其他类似行为……对我们的孩子没有帮助，只会引来更多痛苦，并给他的名字抹黑。回家吧……拥抱你的孩子们。抱紧他们。让他们在身边，”布朗的父亲说道。

国民警卫队在骚乱最严重的时候被部署到弗格森镇协助警方，他们在抗议期间相对低调行事。密苏里州州长Jay Nixon下令国民警卫队开始撤出弗格森。

“我们继续看到情况改善，”Nixon在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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