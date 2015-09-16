法拉利预计今年在大中华地区销售料持稳

路透法兰克福9月15日（记者 Agnieszka Flak） - 法拉利负责市场营销的高级副总裁Enrico Galliera周二称，预计今年在大中华地区的销售料持稳，香港和台湾客户对法拉利豪华运动车型的需求更加旺盛，料将抵消中国大陆市场疲弱表现的影响。

“尽管中国（大陆）市场正在放缓，香港和台湾等其他市场的表现却相当不错，”Galliera在法兰克福车展现场告诉记者，并淡化了中国市场对法拉利至关重要的说法。

“中国业务的权重有限，仅占我们销量的6-7%，这是个重要的市场，但是也没有那么重要，”他说道。

行业消息人士表示，大众汽车(VOWG_p.DE)和其它汽车大厂已经开始控制在华的汽车产量、工资和其它成本，因这里的销售出现大幅下滑。

法拉利首席执行官Amedeo Felisa在车展上表示，法拉利并未打算推出一款运动休旅车（SUV），这与同在大众旗下的保时捷和兰博基尼的策略形成反差。

此外，法拉利目前也没有打算生产电动车，仅开发了一款混合动力车型LaFerrari，售价100万欧元。

法拉利在法兰克福推出了488 Spider车型，在意大利售价将为23.5万欧元。（完）

发稿：王凤昌 发稿：王琛

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