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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 12:06 BJT

法拉利上市估值将达到至少100亿欧元--菲亚特执行长

路透都灵7月3日 - 菲亚特克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五称，法拉利(Ferrari)上市可能让该公司估值达到至少100亿欧元。

菲亚特克莱斯勒去年决定剥离法拉利，通过首次公开发行(IPO)出售10%的股权，将持有的其他法拉利股权分发给股东，希望释放两家公司的价值。

马尔基翁内称，挂牌上市的将是法拉利的荷兰控股公司。他同时确认菲亚特克莱斯勒今年的财务目标不变。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/蔡美珍)

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