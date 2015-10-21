法拉利IPO价定在预估区间高端 受车主和机构投资者追捧

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月21日 - 豪华跑车制造商法拉利(Ferrari NV)(RACE.N)周二将其首次公开招股(IPO)的价格定在预估区间高端，筹资规模达到8.93亿美元，因为青睐该品牌的车主连同机构投资者一道抢购新股，无惧市场的动荡走势。
由菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)控股的法拉利使出浑身解数，向车主和华尔街推销自己，并将招股规模限制在公司股权的9.1%。
这一策略取得了回报。根据了解情况的人士透露，在纽约确定的IPO价格为每股52美元，处于48-52美元招股区间的高端。按招股价计算，法拉利的市值约为98亿美元。
消息人士要求匿名，因为IPO定价细节尚未公开。法拉利暂时未回应置评请求。
IPO资金所得将用在协助菲亚特克莱斯勒的成长计划，这项计划主要围绕在Alfa Romeo、Jeep和Maserati品牌的改造。若是上市案成功，将可提振菲亚特克莱斯勒的财务实力。
一周前，有数件重大IPO案不是缩水就是推迟进度。支付处理商First Data Corp (FDC.N)的IPO案规模为今年最大，但最后定价低于指导区间。超市运营商Albertsons Companies Inc (ABS.N)在预定股票开始交易的前夕被迫推迟IPO。精品零售商Neiman Marcus Group Inc也把IPO延后到2016年。
但法拉利和这几家企业不同，法拉利并非想着庞大杠杆收购(LBO)来偿债。菲亚特克莱斯勒把法拉利上市，是为了把其持有的90%法拉利股份出脱十分之一。根据监管文件，IPO所得将全数归菲亚特克莱斯勒。
法拉利也接触了不同的投资者组合，试图以品牌知名度打动人心。与典型的IPo相较，法拉利更加以散户投资人为目标对象，瞄准财富高端人士和法拉利车主。这当中有些人说在今夏接到邀请函，请他们在法拉利上市时买进股票。
包括IPO所得、以及剥离法拉利而移转给母公司的28亿欧元，预计菲亚特克莱斯勒整体进帐料为约42亿美元。
法拉利股票预计将从周三开始在纽约证交所交易，股票代号“RACE”。(完)
(编译 徐文焰/李婷仪 审校 王丽鑫/杜明霞)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。