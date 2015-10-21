法拉利IPO价定在预估区间高端 受车主和机构投资者追捧

路透10月21日 - 豪华跑车制造商法拉利(Ferrari NV)(RACE.N)周二将其首次公开招股(IPO)的价格定在预估区间高端，筹资规模达到8.93亿美元，因为青睐该品牌的车主连同机构投资者一道抢购新股，无惧市场的动荡走势。

由菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)控股的法拉利使出浑身解数，向车主和华尔街推销自己，并将招股规模限制在公司股权的9.1%。

这一策略取得了回报。根据了解情况的人士透露，在纽约确定的IPO价格为每股52美元，处于48-52美元招股区间的高端。按招股价计算，法拉利的市值约为98亿美元。

消息人士要求匿名，因为IPO定价细节尚未公开。法拉利暂时未回应置评请求。

IPO资金所得将用在协助菲亚特克莱斯勒的成长计划，这项计划主要围绕在Alfa Romeo、Jeep和Maserati品牌的改造。若是上市案成功，将可提振菲亚特克莱斯勒的财务实力。

一周前，有数件重大IPO案不是缩水就是推迟进度。支付处理商First Data Corp (FDC.N)的IPO案规模为今年最大，但最后定价低于指导区间。超市运营商Albertsons Companies Inc (ABS.N)在预定股票开始交易的前夕被迫推迟IPO。精品零售商Neiman Marcus Group Inc也把IPO延后到2016年。

但法拉利和这几家企业不同，法拉利并非想着庞大杠杆收购(LBO)来偿债。菲亚特克莱斯勒把法拉利上市，是为了把其持有的90%法拉利股份出脱十分之一。根据监管文件，IPO所得将全数归菲亚特克莱斯勒。

法拉利也接触了不同的投资者组合，试图以品牌知名度打动人心。与典型的IPo相较，法拉利更加以散户投资人为目标对象，瞄准财富高端人士和法拉利车主。这当中有些人说在今夏接到邀请函，请他们在法拉利上市时买进股票。

包括IPO所得、以及剥离法拉利而移转给母公司的28亿欧元，预计菲亚特克莱斯勒整体进帐料为约42亿美元。

法拉利股票预计将从周三开始在纽约证交所交易，股票代号“RACE”。(完)