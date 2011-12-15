山东重工收购意大利法拉帝--报导

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透伦敦12月14日电---《金融时报》周三报导称，意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti) 已与债权人达成协议，同意被山东重工集团(SHIG)收购。
报导援引知情人士的话称，苏格兰皇家银行(RBS.L)、 橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权。
根据《金融时报》网站文章的报导，该协议将使法拉帝的债务从6.85亿欧元减少至1.16亿，同时，该公司还可另外获得1.8亿欧元的融资。
山东重工将控股法拉帝，同时债权人将有机会认购1亿欧元注资中的25%，苏格兰皇家银行和Strategic Value Partners同意支付这笔注资。报导称，法拉帝同时还将获得8,000万欧元循环信贷。
据消息人士称，意大利法院几乎肯定会批准该协议，料将没有审批障碍。
路透未能立即联系到法拉帝就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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