山东重工收购意大利法拉帝--报导

报导援引知情人士的话称，苏格兰皇家银行(RBS.L)、 橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权。

根据《金融时报》网站文章的报导，该协议将使法拉帝的债务从6.85亿欧元减少至1.16亿，同时，该公司还可另外获得1.8亿欧元的融资。