综述：美联储官员继续就12月升息前景发声 倾向采取行动

路透华盛顿11月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

“我认为目前采取行动过快与过慢的风险基本平衡，”杜德利周四在纽约经济俱乐部表示。

杜德利在美联储的决策委员会拥有永久投票权。他称，决策者仍需“仔细考虑”再作出利率决定，因为美国面临经济增长长期放缓，且通胀率偏低的风险，支持继续实施低利率政策。

但他认为风险“基本平衡”，代表其想法发生微妙转变。杜德利一直对承诺升息犹豫不决，但现在则看到支持升息的证据不断增多。在叶伦担任美联储主席的多数时间内，叶伦自己和委员会的核心决策者都曾表示，他们更倾向于推迟升息和对抗通胀，而非过早升息和阻碍经济复苏。

但杜德利说，当前为5%的失业率“可能降至不可持续的低水准”并可能加剧通胀，而且实行了将近七年的近零利率“可能正在扭曲金融市场”。

“我不赞成等到通胀变得突出的时候才行动，”他在谈到加息的适当时机时表示。他说，较早和较为缓慢地升息，现在可能最适合美联储的“风险管理”。

在华盛顿，两位已经表示支持升息的地区联储总裁重申要求美联储采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔还表示，他们认同美联储内部的广泛共识，即首次“升息”后，接下来应缓慢提高利率。

布拉德指出，与美联储在本世纪初采取的“逐次会议加息一码”的方式，甚至1990年代初的更快升息速度相比，“委员会非常清楚，利率正常化的路径将变得更加和缓”。布拉德今年在联储决策委员会没有投票权，但明年将拥有这一权力。

芝加哥联储总裁埃文斯的论调比较谨慎，他担心升息可能破坏经济复苏，并将美国置于欧洲等地区经济体曾经历的困境中，也就是在尝试升息时，全球其他地区的不佳表现却在拖后腿。

“自经济滑坡以来，有时一些经济体认为他们能够摆脱其他地区的影响自行其事。虽然他们希望本地区经济表现强于其他地区，可最终往往感到失望。这令我感到不安，”埃文斯在芝加哥称。(完)