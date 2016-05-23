中国FGC将以每股6欧元收购德国爱思强 估值约6.7亿欧元

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透法兰克福5月23日 - 中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC)与德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)周一称，FGC将以每股6欧元价格收购爱思强，包括净现金在内，对爱思强的估值约为6.7亿欧元(7.52亿美元)。
相较于爱思强三个月成交量加权平均股价，此收购价溢价约51%。该交易消息推动爱思强股价在券商Lang & Schwarz的盘前交易大涨20%。
“有了FGC的支持，我们便找到了一家强有力的合作伙伴，提供对在地市场的深刻了解，以支持我们在亚洲的业务目标，”爱思强监管会主席Kim Schindelhauer在一份声明中表示，并称监事会完全支持该交易。
爱思强称，公司总部仍将位于德国黑尔措根拉特(Herzogenrath)，并将维持在德国总部、英国剑桥和美国加州森尼韦尔的三大技术中心。
收购完成后，爱思强执行长Martin Goetzeler与运营长Bernd Schulte将继续留任。
FGC将提供约17亿元人民币(2.6亿美元)或大约2.31亿欧元的股权融资，其余收购用资金将来自债务融资。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。