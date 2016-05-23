中国FGC将以每股6欧元收购德国爱思强 估值约6.7亿欧元

路透法兰克福5月23日 - 中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC)与德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)周一称，FGC将以每股6欧元价格收购爱思强，包括净现金在内，对爱思强的估值约为6.7亿欧元(7.52亿美元)。

相较于爱思强三个月成交量加权平均股价，此收购价溢价约51%。该交易消息推动爱思强股价在券商Lang & Schwarz的盘前交易大涨20%。

“有了FGC的支持，我们便找到了一家强有力的合作伙伴，提供对在地市场的深刻了解，以支持我们在亚洲的业务目标，”爱思强监管会主席Kim Schindelhauer在一份声明中表示，并称监事会完全支持该交易。

爱思强称，公司总部仍将位于德国黑尔措根拉特(Herzogenrath)，并将维持在德国总部、英国剑桥和美国加州森尼韦尔的三大技术中心。

收购完成后，爱思强执行长Martin Goetzeler与运营长Bernd Schulte将继续留任。

FGC将提供约17亿元人民币(2.6亿美元)或大约2.31亿欧元的股权融资，其余收购用资金将来自债务融资。(完)