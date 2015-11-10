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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:24 BJT

企业并购：安邦保险将以15.7亿美元收购美国信保人寿保险公司

路透11月9日 - 中国安邦保险集团表示，将以全现金方式收购美国信保人寿保险公司(Fidelity & Guaranty Life Insurance Company) ，价值约为15.7亿美元。

安邦保险称，将以每股26.80美元收购信保人寿保险公司所有已发行股票，该价格较信保人寿保险公司周五收盘价溢价3%。

安邦保险周一表示，信保人寿保险公司的大股东--HRG Group Inc 已经批准了这项交易。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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