全球商品：马来西亚FGVH称与中储粮油脂签署协议，扩大在华供销网络

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
FGVH是全球第三大棕榈油种植业者。该公司称，已经与中储粮油脂签署了谅解备忘录。
“我们希望扩大在华业务...借助该谅解备忘录，希望通过中储粮的各种战略存储、加工和分销设施，来扩大FGVH在中国的分销和物流网络，”FGVH执行长Zakaria Arshad周一在声明中称
Arshad还称，FGVH希望探索将其在华业务与中储粮国内业务整合的机会。
中国是FGVH毛棕榈油的第二大买家，后者2016年对中国的出口量为308,040吨。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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