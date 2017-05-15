全球商品：马来西亚FGVH称与中储粮油脂签署协议，扩大在华供销网络

路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。

FGVH是全球第三大棕榈油种植业者。该公司称，已经与中储粮油脂签署了谅解备忘录。

“我们希望扩大在华业务...借助该谅解备忘录，希望通过中储粮的各种战略存储、加工和分销设施，来扩大FGVH在中国的分销和物流网络，”FGVH执行长Zakaria Arshad周一在声明中称

Arshad还称，FGVH希望探索将其在华业务与中储粮国内业务整合的机会。