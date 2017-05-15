马来西亚FGVH称与中储粮油脂签署协议 扩大在华供销网络

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)(FGVH.KL)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
FGVH是全球第三大棕榈油种植业者。该公司称，已经与中储粮油脂签署了谅解备忘录。
“我们希望扩大在华业务...借助该谅解备忘录，希望通过中储粮的各种战略存储、加工和分销设施，来扩大FGVH在中国的分销和物流网络，”FGVH执行长Zakaria Arshad周一在声明中称
Arshad还称，FGVH希望探索将其在华业务与中储粮国内业务整合的机会。
中国是FGVH毛棕榈油的第二大买家，后者2016年对中国的出口量为308,040吨。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。