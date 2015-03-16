野村和苏格兰皇家银行面临FHFA诉讼 料遭索赔10亿美元

路透纽约3月13日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周一拟将两家全球银行业巨头告上法庭，希望挽回超过10亿美元的抵押债券损失，这些债券在2008年金融危机前出售给政府运营的抵押贷款融资公司。

FHFA的律师将和野村控股(8604.T)及苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)聘请的律师参加曼哈顿联邦法庭一个没有陪审团参与的诉讼，这是少数几个金融危机相关案件中，由美国政府带入审理程序的案件之一。

除了最后一刻的和解之外，FHFA在2011年提起18件诉讼，这是第一件进入审理程序的案件。FHFA希望通过这些诉讼挽回大约2,000亿美元的抵押支持证券(MBS)损失，很多银行此前将这些债券出售给房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)。

FHFA称，债券发起者野村控股和承销商RBS就出售给房利美和房贷美的债券的重要细节做了虚假陈述，这些债券价值逾20亿美元。在2008年的金融危机中，房利美和房贷美被政府接管。

FHFA说，贷款样本中，有68%并未按照承销准则进行承销，而且其评定价值平均浮报11.1%。

野村控股和RBS否认上述指控，声称没有做出误导性陈述，而也不存在任何错误的声明。

FHFA要求偿还逾10亿美元损失。如果银行被判决需要赔偿损失，他们将可换回相关抵押债券，本周早些时候，这些债券的估值为4.8亿美元。

野村控股和RBS计划传唤房利美和房贷美的前雇员，包括房利美前首席执行长Daniel Mudd，以表明房价下跌和失业率上升也是导致损失的原因。

野村控股和RBS在审理前拒绝置评。

FHFA的上诉不是执法行动，只是由律师事务所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan的一个投资者案件附带而来。(完)

(编译 秦德兴; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。