泛海控股斥资25亿获万达旗下影视公司少量股权 支持其上市

路透上海3月7日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)上周六公告称，以25亿元人民币价格获得万达集团旗下万达影视传媒公司和青岛万达影视投资公司少量股权，并支持和配合万达影视的上市计划。

公告显示，泛海控股全资子公司泛海股权投资管理公司以10.58亿元收购万达集团及其董事长王健林持有的万达影视合计约6.61%股权；并向青岛万达影视增资约14.42亿元，占其7.59%股权。这意味着这两公司的市值在160亿元和190亿元。

万达影视主要业务是电影发行、项目投资、制作发行动画片和专题片等；青岛万达影视业务亦为电影发行和影视项目投资与管理等，近期其刚收购了美国传奇电影公司。收购完成后，青岛万达影视将进一步整合国内、国际两个市场业务及资源，通过引进好莱坞优质资源持续提升影视制作水平、获得好莱坞优质项目投资机会。

泛海股权投资公司称，承诺积极配合万达影视的上市工作，同意万达集团及万达影视有权为上市之目的，按照本次股权转让中万达影视的股权估值，对万达影视及青岛万达影视进行合并重组，根据万达影视和青岛万达影视的各自估值，折算泛海股权投资公司持有相应的合并后公司股权比例。

万达集团1月表示，同意以大约35亿美元收购传奇影业的控股权，并计划将传奇影业与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。

《财新》2月底有报导称，作为上市前一步，万达影业寻求战略投资人募集100亿元左右，预期估值350亿元，投资人的出资方式为受让万达影视老股及增资万达青岛。该融资计划遭到投资人疯抢，额度已分完。万达影业力争今年上市，借壳、独立上市或装入万达已上市公司三种上市渠道均有可能。

万达集团旗下万达院线(002739.SZ)2月24日起已停牌，筹划收购事项。（完）