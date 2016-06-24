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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 14:25 BJT

芬兰前总理称英国退欧是“糟糕的噩梦”

路透布鲁塞尔6月24日 - 芬兰前总理斯图布（Alexander Stubb）将英国公投退出欧盟称为“噩梦”。

“请告诉我还没醒来，这是一个糟糕的噩梦！”斯图布在Twitter上称。

“这种事情往往分三步发展：1.危机；2.混乱；3.次优解决方案。不知道目前我们在哪一步，“他说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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