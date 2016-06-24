芬兰前总理称英国退欧是“糟糕的噩梦”

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔6月24日 - 芬兰前总理斯图布（Alexander Stubb）将英国公投退出欧盟称为“噩梦”。
“请告诉我还没醒来，这是一个糟糕的噩梦！”斯图布在Twitter上称。
“这种事情往往分三步发展：1.危机；2.混乱；3.次优解决方案。不知道目前我们在哪一步，“他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。