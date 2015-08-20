Rovio希望通过本地化提振《愤怒的小鸟2》在亚洲的增长

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶8月19日 - 以《愤怒的小鸟》而知名的芬兰手机游戏公司Rovio Entertainment期待从2014年的困境中走出来，通过调整游戏吸引亚洲消费者，在亚洲进行扩张。
Rovio公布2014年获利下降73%，因《愤怒的小鸟》许可业务下滑，该公司还裁员约110人。该公司首席商务官Alex Lambeek本周对路透称，公司正在专注于本地化。
“（我们有）能力在过去表现不强的地方进行扩张，很多一部分源于与合作伙伴的合作，而不是凡事都自己做，”Lambeek表示，他4月从福斯国际电视网加入Rovio。
上月推出的《愤怒的小鸟2》增加了更多角色和高清画面，并可以选择小鸟以及与朋友竞赛。
7月30日以来，《愤怒的小鸟2》近4,000万下载量中三分之一来自中国，中国成为了《愤怒的小鸟2》最大的市场。这和《愤怒的小鸟》类似，Rovio称《愤怒的小鸟》在中国的下载量接近10亿，而2009年以来该游戏的总下载量为30亿。
Lambeek表示，Rovio在《愤怒的小鸟2》游戏上与中国手机游戏公司昆仑游戏进行了合作，将提示和语言改为中国玩家熟悉的风格。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-