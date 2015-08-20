Rovio希望通过本地化提振《愤怒的小鸟2》在亚洲的增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶8月19日 - 以《愤怒的小鸟》而知名的芬兰手机游戏公司Rovio Entertainment期待从2014年的困境中走出来，通过调整游戏吸引亚洲消费者，在亚洲进行扩张。

Rovio公布2014年获利下降73%，因《愤怒的小鸟》许可业务下滑，该公司还裁员约110人。该公司首席商务官Alex Lambeek本周对路透称，公司正在专注于本地化。

“（我们有）能力在过去表现不强的地方进行扩张，很多一部分源于与合作伙伴的合作，而不是凡事都自己做，”Lambeek表示，他4月从福斯国际电视网加入Rovio。

上月推出的《愤怒的小鸟2》增加了更多角色和高清画面，并可以选择小鸟以及与朋友竞赛。

7月30日以来，《愤怒的小鸟2》近4,000万下载量中三分之一来自中国，中国成为了《愤怒的小鸟2》最大的市场。这和《愤怒的小鸟》类似，Rovio称《愤怒的小鸟》在中国的下载量接近10亿，而2009年以来该游戏的总下载量为30亿。

Lambeek表示，Rovio在《愤怒的小鸟2》游戏上与中国手机游戏公司昆仑游戏进行了合作，将提示和语言改为中国玩家熟悉的风格。(完) 编译：李富强 发稿：程芳