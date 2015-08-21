芬兰圣诞老人办公室因欠税被宣告破产

路透赫尔辛基8月20日 - 芬兰圣诞老人办公室（Santa Claus Office）由于未及时纳税而被宣告破产。受经济衰退冲击的俄罗斯游客数量大幅下降，俄罗斯游客曾是圣诞老人办公室最大的客户群。

但圣诞老人办公室董事总经理Jarmo Kariniemi表示，他认为公司不会关门。这家公司有20多个员工，欠了20万欧元的税单。

“我们还有一周的时间筹钱，我有信心解决这个问题，”Kariniemi说道。

圣诞老人办公室是拉普兰德以圣诞老人为主题的公司之一，去年接待了约30万游客，营收约200万欧元。

日本游客已经取代俄罗斯游客成为该公司最大的客户群。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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