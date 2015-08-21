芬兰圣诞老人办公室因欠税被宣告破产

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透赫尔辛基8月20日 - 芬兰圣诞老人办公室（Santa Claus Office）由于未及时纳税而被宣告破产。受经济衰退冲击的俄罗斯游客数量大幅下降，俄罗斯游客曾是圣诞老人办公室最大的客户群。
但圣诞老人办公室董事总经理Jarmo Kariniemi表示，他认为公司不会关门。这家公司有20多个员工，欠了20万欧元的税单。
“我们还有一周的时间筹钱，我有信心解决这个问题，”Kariniemi说道。
圣诞老人办公室是拉普兰德以圣诞老人为主题的公司之一，去年接待了约30万游客，营收约200万欧元。
日本游客已经取代俄罗斯游客成为该公司最大的客户群。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。