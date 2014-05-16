中国同业业务监管新规终出台 非标业务不再野蛮生长

图中为一个交通标示牌后的中国工商银行标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files

* 中国同业业务监管新规终露“真容”

* 新规主要的目的在于约束同业类型的非标业务

* 新规厘清基本概念实施分类管理

* 规范会计核算防止“一本糊涂账”

路透北京5月16日 -中国同业业务监管新规终于在周五显露出“真容”。央行、银监会等五大金融监管部门联手发文，对同业业务期限和风险集中度等设置要求，强调了加强流动性管理的重要性。分析人士认为，新规将在很大程度上限制住非标业务的发展。

周五央行网站发布的《关于规范金融机构同业业务的通知》，逐项界定并规范了同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售（卖出回购）等同业投融资业务。要求金融机构开展的以投融资为核心的同业业务，应当按照各项交易的业务实质归入上述基本类型，并针对不同类型同业业务实施分类管理。

“整体来看这个新规还是挺严厉的。其中规则明确，买入返售项下的资产应为银行承兑汇票，债券、央票等，这些基本都是标准化债权，而之前的非标都不在规定范围内了，这一影响将比较大，基本上堵死了银行通过同业业务的渠道来做非标的方式。”泰康资产固定收益分析师张明说。

通知要求，买入返售（卖出回购）是指两家金融机构之间按照协议约定先买入（卖出）金融资产，再按约定价格于到期日将该项金融资产返售（回购）的资金融通行为。买入返售（卖出回购）相关款项在买入返售（卖出回购）金融资产会计科目核算。三方或以上交易对手之间的类似交易不得纳入买入返售或卖出回购业务管理和核算。

买入返售（卖出回购）业务项下的金融资产应当为银行承兑汇票，债券、央票等在银行间市场、证券交易所市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的金融资产。卖出回购方不得将业务项下的金融资产从资产负债表转出。

通知并要求，金融机构开展买入返售（卖出回购）和同业投资业务，不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保，国家另有规定的除外。

中金固定收益研究团队认为，这一要求也明显约束了非标业务的扩张，因为非标业务大部分依赖于银行的信用支撑，如果不能进行显性或者隐形的担保，没有银行信用的明显支撑，非标业务本身也难以大规模扩张。

通知强调，金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。

“中国金融改革发展全面推进，金融机构同业业务创新活跃、发展较快，在便利流动性管理、优化金融资源配置、服务实体经济发展等方面发挥了重要作用，但也存在部分业务发展不规范、信息披露不充分、规避金融监管和宏观调控等问题。”新闻稿称。

**规范会计核算防止“一本糊涂账”**

新规强化了金融机构同业业务内外部管理要求，规范了会计核算和资本计量要求。同时，为金融机构规范开展同业业务开了“正门”，支持金融机构加快推进资产证券化业务常规发展，积极参与银行间市场的同业存单业务试点，提高资产负债管理的主动性、标准化和透明度。

通知要求，金融机构开展同业业务，应当按照国家有关法律法规和会计准则的要求，采用正确的会计处理方法，确保各类同业业务及其交易环节能够及时、完整、真实、准确地在资产负债表内或表外记载和反映。

“这个要求就是指无论是表外还是表内资产都要规范，要明确记账。这个很重要，不然具体的比例要求怎么计算，就是一本糊涂账了。”北京某股份制银行资金业务部主管说。

通知称，单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。单家商业银行同业融入资金余额不得超过该银行负债总额的三分之一，农村信用社省联社、省内二级法人社及村镇银行暂不执行。

金融机构办理同业业务，应当合理审慎确定融资期限。其中，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，业务到期后不得展期。

通知并明确，同业存款业务是指金融机构之间开展的同业资金存入与存出业务，其中资金存入方仅为具有吸收存款资格的金融机构。同业存款业务按照期限、业务关系和用途分为结算性同业存款和非结算性同业存款。同业存款相关款项在同业存放和存放同业会计科目核算。

中金固定收益研究团队指出，这一条对同业存款进行了划分，分为结算性同业存款和非结算性同业存款，可能为日后对非银行对银行金融机构的同业存款缴法定奠定了一定的基础，即非银对银行的非结算性同业存款未来有可能被纳入缴法定存款准备金的范围。“但缴法定后，这些同业存款也可能可以算入贷存比当中，从而缓解银行的贷存比压力。”

该通知自发布之日起实施。金融机构于通知发布之日前开展的同业业务，在业务存续期间内向中国人民银行和相关监管部门报告管理状况，业务到期后结清。

中国人民银行副行长刘士余上周六曾表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良/毕晓雯)

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