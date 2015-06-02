独家：菲亚特克莱斯勒推迟至少12个未来车型计划

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透底特律6月2日 - 据熟悉全球第七大车企--菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)计划的供应商透露，该公司过去一年在北美推迟重新设计或发布至少12个现有或新款车型。如此多的车型被延后，或许会使FCA在寻找合作伙伴的同时，推迟数以十亿美元计的投资。
在为公司寻找合作伙伴之际，FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)搁置了多个产品计划。他表示，由于车企把大量资本都投到了相似的引擎和汽车产品上，汽车行业的整合在所难免。
据五位知情人士称，FCA已经推迟更新的北美车款包括Ram 1500皮卡和Jeep Wrangler多用途车等利润较高的车型。业内分析师指出，皮卡和多用途车的营收占了FCA税前利润的逾一半。
与此同时，FCA正在加快开发某些车型。供应商向路透称，Alfa Romeo品牌新增车型的速度或许会快于最初计划。
马尔基翁内在2014年5月向投资者公布的500亿美元五年计划中，把未来车型计划放在中心位置。该计划包括将全球年销量从去年的475万辆提高，到2018年增至700万辆。
供应商称，马尔基翁内提出计划以来，Jeep、Ram、道奇(Dodge)、克莱斯勒和玛莎拉蒂至少共有12个汽车计划推迟，部分推迟一年或更长。
供应商称计划推迟或有几种原因，包括设计和工程紧急调整，其中部分可能导致FCA整体投资下降。在2014年12月31日至3月31日之间，FCA现金和可售证券减少11亿欧元(12亿美元)，但净债务从77亿欧元增至86亿欧元。
FCA拒绝对具体计划推迟置评。公司在对路透的一份声明中称，2014年向投资者公布的产品计划是“五年计划的一个大致预览”。
“这些计划需要灵活可变，有可能增加一些车型，把一些提前，以及把另一些的生命周期延长，”公司称。“我们对这些计划逐个进行考虑。”
该公司看来是将资源集中在更新获利能力最高的车型，包括Ram、牧马人(Wrangler)、和Jeep大切诺基(Grand Cherokee)，同时销量不佳利润率偏低的车型重新设计计划则推迟，如道奇的Dart。(完)
(编译 许娜/王丽鑫；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。