独家：菲亚特克莱斯勒推迟至少12个未来车型计划

路透底特律6月2日 - 据熟悉全球第七大车企--菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)计划的供应商透露，该公司过去一年在北美推迟重新设计或发布至少12个现有或新款车型。如此多的车型被延后，或许会使FCA在寻找合作伙伴的同时，推迟数以十亿美元计的投资。

在为公司寻找合作伙伴之际，FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)搁置了多个产品计划。他表示，由于车企把大量资本都投到了相似的引擎和汽车产品上，汽车行业的整合在所难免。

据五位知情人士称，FCA已经推迟更新的北美车款包括Ram 1500皮卡和Jeep Wrangler多用途车等利润较高的车型。业内分析师指出，皮卡和多用途车的营收占了FCA税前利润的逾一半。

与此同时，FCA正在加快开发某些车型。供应商向路透称，Alfa Romeo品牌新增车型的速度或许会快于最初计划。

马尔基翁内在2014年5月向投资者公布的500亿美元五年计划中，把未来车型计划放在中心位置。该计划包括将全球年销量从去年的475万辆提高，到2018年增至700万辆。

供应商称，马尔基翁内提出计划以来，Jeep、Ram、道奇(Dodge)、克莱斯勒和玛莎拉蒂至少共有12个汽车计划推迟，部分推迟一年或更长。

供应商称计划推迟或有几种原因，包括设计和工程紧急调整，其中部分可能导致FCA整体投资下降。在2014年12月31日至3月31日之间，FCA现金和可售证券减少11亿欧元(12亿美元)，但净债务从77亿欧元增至86亿欧元。

FCA拒绝对具体计划推迟置评。公司在对路透的一份声明中称，2014年向投资者公布的产品计划是“五年计划的一个大致预览”。

“这些计划需要灵活可变，有可能增加一些车型，把一些提前，以及把另一些的生命周期延长，”公司称。“我们对这些计划逐个进行考虑。”

该公司看来是将资源集中在更新获利能力最高的车型，包括Ram、牧马人(Wrangler)、和Jeep大切诺基(Grand Cherokee)，同时销量不佳利润率偏低的车型重新设计计划则推迟，如道奇的Dart。(完)

(编译 许娜/王丽鑫；审校 张明钧)

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