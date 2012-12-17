菲亚特CEO称计划收购克莱斯勒剩余股权

路透纽约12月17日 - 意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI的执行长马尔基翁内周五表示,公司完全有意愿收购尚未拥有的克莱斯勒另外41.5%的股权,但价格方面的争议可能还将持续一段时间.

这些股份由美国汽车工人联盟(UAW)的一支信托基金持有.菲亚特目前正与该基金就相关问题处于仲裁程序.该基金是在2009年美国政府主导的克莱斯勒破产和援助过程中获得这些股票的,当时菲亚特收购了克莱斯勒的股权并获得其管理权.

"我们一直坚持这样的立场,即我们会付钱给他们,但问题出在价格上,"马尔基翁内出席美国与意大利委员会(the Council for the United Statesand Italy)会议间隙时称.他补充道,目前的仲裁程序是"收购计划的一部分".

如果像业内专家预测的那样,双方无法在年底前就价格达成一致,那么此信托基金可以启动促使其所持股票首次公开发行(IPO)的程序,而这可能使菲亚特持有克莱斯勒全部股权的目标落空.

但是,IPO需要数月时间才能完成监管和其它方面的要求,期间双方则随时可能达成协议.

根据瑞银估计,克莱斯勒的公允价值为90亿至134亿美元,这意味着此信托基金所持41.5%的股权价值41亿至55亿美元.(完)

(编译 许娜; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。