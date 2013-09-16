菲亚特CEO称克莱斯勒本周将申请IPO--金融时报

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透米兰9月16日 - 美国汽车制造商克莱斯勒及其母公司菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI的执行长(CEO)周一对金融时报说，克莱斯勒将在本周提交其首度公开上市(IPO)文件。
“所有准备工作就绪...我们应可在本月第三周提交IPO文件，”报导引述执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的话说。
马尔基翁内原先计划买断所有克莱斯勒的股份，并将其与菲亚特合并后创建全球第七大汽车集团。
他想收购美国VEBA医疗保健信托的41.5%持股，但双方谈判陷入停滞，因为马尔基翁内认为VEBA对股价估值超过克莱斯勒本身的价值。VEBA是美国汽车工人联盟(UAW)的相关信托基金。
金融时报说，这项上市案可能在今年进行。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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