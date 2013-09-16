菲亚特CEO称克莱斯勒本周将申请IPO--金融时报

路透米兰9月16日 - 美国汽车制造商克莱斯勒及其母公司菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI的执行长(CEO)周一对金融时报说，克莱斯勒将在本周提交其首度公开上市(IPO)文件。

“所有准备工作就绪...我们应可在本月第三周提交IPO文件，”报导引述执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的话说。

马尔基翁内原先计划买断所有克莱斯勒的股份，并将其与菲亚特合并后创建全球第七大汽车集团。

他想收购美国VEBA医疗保健信托的41.5%持股，但双方谈判陷入停滞，因为马尔基翁内认为VEBA对股价估值超过克莱斯勒本身的价值。VEBA是美国汽车工人联盟(UAW)的相关信托基金。

金融时报说，这项上市案可能在今年进行。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。