菲亚特克莱斯勒CEO改变寻求并购想法 称着重执行商业计划

路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。

马尔基翁内在阿姆斯特丹的年度股东大会上表示，他仍认为大型汽车企业有必要进行并购，以便更好地负担大规模投资，但称菲亚特克莱斯勒并未与大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)讨论合并事宜。

“关于大众，关于是否有在讨论(合并)的问题，答案是没有，”他说，并称菲亚特克莱斯勒并不处于可以讨论任何结盟的阶段。

“优先考虑的是执行公司的计划，”他说。

菲亚特克莱斯勒承诺到2018年，将从2016年底净负债46亿欧元的情况，转为持有50亿欧元净现金头寸--马尔基翁内称，这一成就将使公司在未来达成协议方面处于更加有利的地位。

菲亚特克莱斯勒的董事长John Elkann也强调，寻求并购伙伴并非首要任务。

“我无意进行大型并购交易，”他说，“从历史上看，交易都是在困难时期达成的...我们不希望陷入困境。”

“我认为菲亚特克莱斯勒的首要任务是推进公司宏伟的(商业)计划，尽管形势严峻，”他说。(完)