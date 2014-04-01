菲亚特-克莱斯勒将宣布在中国生产Jeep

路透意大利都灵3月31日 - 菲亚特-克莱斯勒汽车FIA.MI执行长马尔基翁内(SergioMarchionne)周一表示，该公司在2018年之前的年产能将超过600万辆车，因该公司着重于重新推出的阿尔法罗密欧(AlfaRomeo)及玛莎拉蒂(Maserati)品牌汽车的策略将开花结果。

马尔基翁内是在股东会后发表上述谈话，他之前也一再表示对于一家想要在全球舞台生存的汽车制造商而言，年产能至少达到600万辆至为重要，不过并未提出过去的产量数据。该公司去年的出货量为440万辆，这数据是受到本国及部分欧洲市场需求不振冲击。

马尔基翁内向记者表示，“在2018年之前，菲亚特将有能力每年生产超过600万辆车。”

菲亚特-克莱斯勒料将出口玛莎拉蒂及阿尔法罗密欧汽车，藉以抵销其在传统市场需求疲弱的态势；欧洲汽车销售已经连续六年萎靡不振。该公司将在5月初提出新款汽车及投资的新计划。

马尔基翁内向记者指出，菲亚特-克莱斯勒可能需要出售资产以取得扩产所需资金，但也可能藉由发债来筹资。他说，“技术上而言，以当前的架构来看，我倾向不出售资产。”“仍有可能以某一类型工具来筹措资本。”

他同时提到，该公司仍与俄罗斯洽谈合作，内容可能涉及菲亚特-克莱斯勒在当地设厂以生产Jeep及轻型商用车。“与俄罗斯和Sberbank(SBER.MM)的协商持续推进，”他说，“俄罗斯一直是在策略上相当重要的市场。”

中国市场仍是该公司的一个弱点，马尔基翁内表示，菲亚特-克莱斯勒将在“几天之内”宣布在中国生产Jeep。但他未提及任何细节。

马尔基翁内重申该集团2014年的营业利润介于36-40亿欧元之间，而营收则约为930亿欧元。他补充道，今年集团全球出货量料将增加至450-460万辆之间，高于2013年的440万辆。

菲亚特股价周一收涨2.6%至8.45欧元，米兰绩优股指数则是上涨1%，该指数稍早一度触及2007年底以来最高。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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