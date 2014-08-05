菲亚特股价挫跌逾4% 传中国对旗下克莱斯勒展开调查

路透伦敦/米兰8月5日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI周二欧洲盘中股价大跌超过4%，三名交易商引述一篇中国媒体报导指出，菲亚特全资子公司克莱斯勒中国事业遭到有关市场竞争方面的调查。

关于中国中央人民广播电台的报导，目前还无法取得菲亚特发言人的评论；央广报导并未提及其消息来源。

1210GMT，菲亚特股价下跌4.7%至6.75欧元；当日稍早菲亚特股票停止交易，而盘中最低曾跌至6.56欧元。

两名交易商表示，菲亚特股价下跌的部分原因，可能在于那些投票反对菲亚特与克莱斯勒合并的股东可能行使其出售股票的权利，恐导致合并破局。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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