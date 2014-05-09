分析：菲亚特克莱斯勒希冀于亚洲大展鸿图 然目标过高恐铩羽而归

2014年5月6日，在密歇根的克莱斯勒集团全球总部揭幕的菲亚特克莱斯勒汽车集团新标识。 REUTERS/Rebecca Cook

* 2018年中国汽车销售目标高达85万辆，2013年销量为13万辆

* 计划明年在中国及印度生产吉普汽车

* 分析师们指称，公司在亚洲布局很成问题

* 执行长承认公司需要在亚洲快速成长

路透底特律5月8日 -菲亚特克莱斯勒汽车FIA.MI倘若希望在亚洲市场让人不敢小觑，就需要在中国取得成功。但分析师们表示，从该公司迄今在中国这个全球最大汽车市场的表现看来，外界普遍质疑其是否有能力实现成长目标。

这家新合并的汽车公司进军中国已有一段时间，但在中国及亚太区域的市占率均只有0.6%，表现瞠乎其他全球大厂之后，比如丰田汽车(7203.T)、 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)、通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)等。

菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)于本周稍早提出新的业务计划，其主轴为藉由在当地生产吉普(Jeep)汽车及更多菲亚特汽车，提高在中国市场的实力；同时，他希望在2018年前将全球汽车销售量最多提高60%，实现700万辆的销售目标。

分析师普遍批评这项策略野心太大，因此公司股价周三大幅下挫。

“缺席亚洲汽车市场，就意味着放弃了一半的全球市场，”米兰比可卡大学(Bicocca University)的运输业分析师Andrea Giuricin称，“这对菲亚特是个大问题。”

菲亚特克莱斯勒一直严重依赖美国、意大利和巴西这三个汽车市场。Marchionne承认，作为全球第七大汽车集团，该公司需要在亚洲快速迎头赶上，才能在残酷的汽车行业展开竞争。欧洲需求仍然疲软，已经伤及汽车行业。此外，包括巴西等该公司的部分重要新兴市场已经呈现需求下滑迹象。

去年，菲亚特克莱斯勒在中国售出13万辆汽车，而大众汽车和通用汽车销量都稍高于300万辆。

菲亚特克莱斯勒希望2018年前在华销量达到85万辆，将市场份额提高近四倍至2.8%--分析师认为，考虑到激烈的竞争局面和该公司迄今对亚洲市场的把握能力，这个目标有些好高骛远。

“首要增长点将是我们汽车团队的本地化，”菲亚特克莱斯勒亚太区主管Mike Manley周二在战略发布会上表示。他还称在本地生产能降低车价，并提高公司竞争力。

**市场拥挤且山头林立**

在中国生产汽车，意谓着想要避掉高达25%的进口关税。菲亚特克莱斯勒并押注透过品牌辨识度更高的Jeep，而非走大众市场的菲亚特，来达到改善利润的目标。

这两家汽车厂商最先在2009年结盟，当时意大利厂商菲亚特协助克莱斯勒脱离其美国政府主导的破产计划。而当菲亚特于1月完全取得克莱斯勒的所有权后，新的合并公司正式成立。

根据IHSAutomotive，中国的汽车销量料在2020年前跳增近50%至3,000万辆。美国市场在2020年前只会小幅成长至约1,640万辆。

在1983年，Jeep成为第一个在中国生产的外国品牌汽车，即使于2006年停产，Jeep仍有很大的吸引力，因中国愈来愈富裕的中产阶级偏爱休旅车(SUV)。

菲亚特克莱斯勒计划与原有的合资公司伙伴广汽集团(601238.SS)合作，于明年底前开始在中国生产Jeep，先是生产Cherokee车款，之后是小型车款Renegade。 Wrangler和Grand Cherokee仍将属进口车。

分析师表示，尽管中国汽车市场拥挤且山头林立，有超过100种品牌，但菲亚特克莱斯勒仍可望以Jeep占得一席之地，但销售量或许无法达到公司的预期。

IHS Automotive分析师Namrita Chow表示，由于之前几次迟迟未能在中国大有崭获，加上没有稳固的根基，菲亚特和Jeep在当地的生产不太可能会带动高销量。

“这不是悲不悲观的问题，而是有没有实际的问题，”她表示。“中国是一个非常复杂的市场，而且已有许多强劲的对手。”

**不冷不热的努力**

出于对亚洲市场的疑虑，周二该集团公布五年工业计划时，市场的怀疑情绪加重。

该股周二跌去近12%左右，分析师质疑马尔基翁内能否在不通过分拆投资或增加资本的条件下，让营收呈现翻倍增长、提高获利并降低债务，以及投资480亿欧元(670亿美元)、以Jeep、Alfa Romeo和Maserati品牌为主力进行全球扩张。

ISI Group分析师George Galliers在一份报告中称，该公司许诺在增中国推出Jeep和Fiat产品将需要大量投资，“未来几年该合资企业实现利润、以及大量现金回报和派息的前景可能有限。”

菲亚特克莱斯勒过去几番进军亚洲市场并非一帆风顺。其与广汽集团的合资企业已是在中国的第三次尝试，之前与当地合作伙伴的联姻均告失败。

进入印度市场同样也是困难重重，由于产品组合欠佳、缺乏投资、品牌形象受创以及零售和营销联盟不佳，与塔塔汽车(TAMO.NS)的合作最终在2013年破裂。

该集团正致力于新一轮推动策略，计划推出新车型，扩大经销网络，进一步营销掀背式轿车并吸引SUV和高价车型消费者。

不过，2015年后半年在印度投产Jeep的承诺并没有受到欢迎。菲亚特克莱斯勒曾在2013年作出过同样的承诺，但终因市场疲软而悄悄推迟了计划。(完)

(编译 龚芳/朱晓军/戴素萍/石冠兰 审校 郑茵/张明钧/于春红/王翔琼)

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