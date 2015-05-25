菲亚特-克莱斯勒CEO向通用汽车提议合并 但遭拒绝--报载

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月23日 - 纽约时报周六报导，菲亚特-克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)曾于3月向通用汽车(GM.N)首席执行官博拉(Mary Barra)发送邮件，建议合并两家汽车企业，但遭到拒绝。
该报援引两名了解邮件内容的知情人士报导称，马尔基翁内在邮件中详述了全球汽车厂商需要整合以节省成本，并建议将通用汽车和菲亚特克莱斯勒合并以节约数以十亿计美元成本，还将缔造一家汽车巨头。
路透最初在4月13日报导，领导着全球第七大汽车厂商的马尔基翁内，寄望通过一笔大型交易来弥补公司的弱点，在其2019年初卸任前给公司打下更好的基础；交易可能在美国进行。[nL4S0XB023]
纽约时报报导称，通用汽车的博拉和其他高管对这一合并提议不感兴趣。
“马尔基翁内提出的就此事会晤的请求遭到直截了当的拒绝，”纽约时报援引两位匿名知情人士的消息报导称。
分析师猜测，谷歌或苹果公司可能会接洽现有汽车厂商或供应商，作为承包商来组装汽车。
菲亚特-克莱斯勒是业内债务负担最重的公司之一，在欧洲勉强维持盈亏平衡。分析师称，该公司还将“烧钱”多年，重整受到此前遭到忽视的Alfa Romeo品牌，但可能难以找到合作伙伴。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。