菲亚特-克莱斯勒CEO向通用汽车提议合并 但遭拒绝--报载

2015年2月9日在克莱斯勒一家工厂拍到的图片。 REUTERS/Rebecca Cook

路透5月23日 - 纽约时报周六报导，菲亚特-克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)曾于3月向通用汽车(GM.N)首席执行官博拉(Mary Barra)发送邮件，建议合并两家汽车企业，但遭到拒绝。

该报援引两名了解邮件内容的知情人士报导称，马尔基翁内在邮件中详述了全球汽车厂商需要整合以节省成本，并建议将通用汽车和菲亚特克莱斯勒合并以节约数以十亿计美元成本，还将缔造一家汽车巨头。

路透最初在4月13日报导，领导着全球第七大汽车厂商的马尔基翁内，寄望通过一笔大型交易来弥补公司的弱点，在其2019年初卸任前给公司打下更好的基础；交易可能在美国进行。[nL4S0XB023]

纽约时报报导称，通用汽车的博拉和其他高管对这一合并提议不感兴趣。

“马尔基翁内提出的就此事会晤的请求遭到直截了当的拒绝，”纽约时报援引两位匿名知情人士的消息报导称。

分析师猜测，谷歌或苹果公司可能会接洽现有汽车厂商或供应商，作为承包商来组装汽车。

菲亚特-克莱斯勒是业内债务负担最重的公司之一，在欧洲勉强维持盈亏平衡。分析师称，该公司还将“烧钱”多年，重整受到此前遭到忽视的Alfa Romeo品牌，但可能难以找到合作伙伴。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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